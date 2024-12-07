انت الأن تتابع خبر «كانت غايبة عننا فين كل ده»…الفنانة ليلى علوي تكشف عن وصفة بسيطة متوفرة في كل مطبخ تقضي على الكرش المتدلي وتنقص الوزن!!؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعد زيادة الوزن من المشكلات الصحية التي تؤثر على العديد من الأفراد حول العالم، ولا يقتصر تأثيرها على المظهر الخارجي، بل تتسبب في العديد من الأمراض مثل ارتفاع ضغط الدم، السكري، وأمراض القلب، ولهذا السبب، يسعى الكثيرون إلى إيجاد طرق فعالة للتخلص من الوزن الزائد، سواء من خلال اتباع حميات غذائية، أو ممارسة التمارين الرياضية، أو تجربة وصفات منزلية طبيعية.

سر فقدان الوزن بالفوائد الصحية لوصفة الزبادي والليمون

أعلنت الفنانة المصرية ليلى علوي عن وصفة بسيطة ساعدتها على فقدان الوزن بشكل صحي ودون إجهاد، وتعتمد الوصفة على تناول الزبادي مع الليمون قبل النوم، مما يساهم في:

تحسين الهضم وتنظيم الشهية: يساعد الليمون في تقليل الشهية، بينما يعمل الزبادي على تحسين صحة الجهاز الهضمي.

تعزيز حرق الدهون: تساهم هذه الوصفة في تحسين معدل الأيض وحرق السعرات الحرارية أثناء الليل.

أشارت ليلى علوي إلى أن النظام الغذائي المتوازن كان جزءًا أساسيًا من نجاحها، حيث اتبعت نظام السعرات الحرارية وشربت كميات كبيرة من الماء، مع تناول الطعام بكميات صغيرة على مدار اليوم.

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