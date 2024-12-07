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رياض - احمد صلاح - بطنك هتبقى لازقة في ظهرك.. اقوى مشروب طبيعي لتفتيت الدهون وإزالة الكرش في 3 ايام حتى لو كانت مدلدلة.. جسمك هيتحول لماكينة حرق

طريقة تحضير الشاي الأخضر للتخسيس:

المكونات:

ملعقة كبيرة من الشاي الأخضر

كوب من الماء المغلي

أوراق نعناع طازجة

ليمونة واحدة

رشة صغيرة من الهيل

طريقة التحضير:

قم بغلي كوب من الماء.

أضف الشاي الأخضر إلى الماء المغلي.

أضف الهيل وأوراق النعناع.

اعصر الليمونة على المشروب.

امزج المكونات جيدًا للحصول على أقصى استفادة من الفوائد الصحية.

طريقة الاستخدام:

يُفضل شرب الشاي الأخضر ساخنًا، ويُنصح بتناوله بعد ساعة من الطعام يجب تناول المشروب يوميًا للحصول على أفضل النتائج.

فوائد الشاي الأخضر للتخسيس: