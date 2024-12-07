انت الأن تتابع خبر طريقة تحضير دلكة النشا المبهرة في تفتيح وتبييض البشرة .. مقشر طبيعي ممتاز !! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - من الأشياء التي يتم الاهتمام حولها من جانب النساء هي كل ما يتعلق بجمال البشرة من تفصيلات حيث أن التخلص من الجلد الميت والحصول على أخر يشع حيوية ولمعان من ضمن الأمور التي تسعد المرأة بشكل كبير كما أن البحث عن الوصفات التي تساعد في تفتيح لون الجلد لهو أمر هام بشكل كبير لهن لذا يتم البحث بشكل مكثف من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ومحركات البحث جوجل عن تلك الوصفات المميزة

مكونات عمل دلكة النشا لتفتيح البشرة

ملعقتان كبيرتان من النشا.

ملعقة كبيرة من الحليب السائل أو الزبادي.

ملعقة صغيرة من ماء الورد.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون أو زيت اللوز.

ملعقة كبيرة من السكر أو الملح

طريقة التحضير