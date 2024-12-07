ندمت اني معرفتهاش.. حطي الفازلين على الخميرة وشوفي المفاجأة اللي مش هتتوقعيها

انت الأن تتابع خبر ندمت اني معرفتهاش.. حطي الفازلين على الخميرة وشوفي المفاجأة اللي مش هتتوقعيهاوالأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يعتبر الفازلين مع الخميرة هو من أفضل الكريمات الطبيعية التى قد تعمل على تسمين وأيضاً تفتيح البشرة بكل سهولة دون الحاجة إلى مواد ضارة بالبشرة، حيث أن البشرة تعتبر لدى الكثير هى مصدر جمالهم ولذلك يجب الإهتمام بها حتى نحصل على بشرة خالية من التجاعيد ونقية، فإنه يفضل إستخدام كريمات طبيعية لكى يتم الحصول على نتائج رهيبة من التفتيح الفورى للبشرة، ومن الممكن عمل أكثر من نوع كريم للبشرة للحصول على بشرة مثالية، وسوف نعرض فى هذا المقال طريقة عمل ماسك الفازلين مع الخميرة.
مكونات عمل الفازلين مع الخميرة
يوجد بعض المكونات التى سوف نستخدمها لعمل الكريم الرهيب لتفتيح وأيضاً تبييض البشرة من أول استخدام وهى:-
- • ملعقة من الخميرة الفورية.
- • ملعقة من الفازلين.
- • ثلاث ملاعق من النشا.
- • ملعقتين من الزبادى.
- • ثلاث ملاعق من ماء الورد.
- • ملعقة من عصير الليمون.
طريقة تحضير الماسك
- أولاً: نقوم بتحضير إناء عميق ثم نضع بداخلة النشا والخميرة الفورية وأيضاً الزبادى ثم نقلب جيد حتى تتجانس.
- ثانيا: نضيف الماء وأيضاً الفازلين بالتدريج مع الإستمرار فى التقليب حتى يصبح خليط لين.
- ث ثم نضيف عصير الليمون على حسب البشرة ويجب عدم وضعه إذا كنتى تعانى من حساسية، نستمر فى التقليب حتى يصبح لدينا كريم متجانس، ثم نقوم بغسل البشرة جيداً.
- • ثم نقوم بوضع طبقة من الخليط على البشرة بالكامل، ويترك الماسك على البشرة لمدة تتراوح من بين 15 دقيقة إلي 30 دقيقة.
- • نغسل البشرة ونكرر هذه العملية ثلاث مرات فى الأسبوع لمدة شهر لكى نحصل على أفضل النتائج.