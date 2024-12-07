ندمت اني معرفتهاش.. حطي الفازلين على الخميرة وشوفي المفاجأة اللي مش هتتوقعيها

انت الأن تتابع خبر ندمت اني معرفتهاش.. حطي الفازلين على الخميرة وشوفي المفاجأة اللي مش هتتوقعيهاوالأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر الفازلين مع الخميرة هو من أفضل الكريمات الطبيعية التى قد تعمل على تسمين وأيضاً تفتيح البشرة بكل سهولة دون الحاجة إلى مواد ضارة بالبشرة، حيث أن البشرة تعتبر لدى الكثير هى مصدر جمالهم ولذلك يجب الإهتمام بها حتى نحصل على بشرة خالية من التجاعيد ونقية، فإنه يفضل إستخدام كريمات طبيعية لكى يتم الحصول على نتائج رهيبة من التفتيح الفورى للبشرة، ومن الممكن عمل أكثر من نوع كريم للبشرة للحصول على بشرة مثالية، وسوف نعرض فى هذا المقال طريقة عمل ماسك الفازلين مع الخميرة.

مكونات عمل الفازلين مع الخميرة

يوجد بعض المكونات التى سوف نستخدمها لعمل الكريم الرهيب لتفتيح وأيضاً تبييض البشرة من أول استخدام وهى:-

• ملعقة من الخميرة الفورية.

• ملعقة من الفازلين.

• ثلاث ملاعق من النشا.

• ملعقتين من الزبادى.

• ثلاث ملاعق من ماء الورد.

• ملعقة من عصير الليمون.

طريقة تحضير الماسك