انت الأن تتابع خبر إليكي وصفة الزبادي لتبييض الوجه في ثواني .. نتائج مميزة من أول مرة !!والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - من أجل الحصول على كل ما ترغب من أمارات الجمال من الممكن أن تبذل المرأة الغالي والنفيس ولا تمل حتى تصل للنتيجة التي ترضيها خاصة فيما يتعلق بالوجه أو البشرة بشكل عام فهناك إجماع أن البشرة البيضاء النقية هي المفضلة لديهن بشكل كبير لذا يتم بذل كل الجهد من أجل الوصول لأحد هذه الوصفات التي تساعد في تفتيح وتبييض البشرة وهو الأمر الذي سوف نعمل على توضيحه من خلال ما يلي من سطور قليلة من المقال كما يلي
مكونات وصفة الزبادي لتبييض البشرة
- ملعقة من دقيق الأرز.
- ملعقة من الزبادي.
- ملعقة من عسل النحل الطبيعي.
- ملعقة من عصير الخيار.
- قطرة من ماء الورد النقي.
طريقة التحضير
- في داخل وعاء مناسب يتم المزج بين ” دقيق الأرز مع الزبادي والعسل ” معا في خليط واحد
- ثم يتم إضافة عصير الخيار وماء الورد إلى المكونات السابقة من أجل الحصول على المزيج المطلوب
- يتم تنظيف البشرة بشكل جيد قبل أن نطبق هذا الخليط عليها
- ثم يتم فرد هذا الماسك على البشرة ويترك لمدة تصل إلى نحو الربع ساعة
- يجب أن نقوم بشطف الوجه بالماء الفاتر
- من الضروري أن يتم استعمال هذا الماسك لمرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع الواحد من أجل الحصول على أفضل النتائج الممكنة
- استعمليه بشكل دائم لضمان الحفاظ على النتائج الرائعة .