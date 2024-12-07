انت الأن تتابع خبر إليكي وصفة الزبادي لتبييض الوجه في ثواني .. نتائج مميزة من أول مرة !!والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - من أجل الحصول على كل ما ترغب من أمارات الجمال من الممكن أن تبذل المرأة الغالي والنفيس ولا تمل حتى تصل للنتيجة التي ترضيها خاصة فيما يتعلق بالوجه أو البشرة بشكل عام فهناك إجماع أن البشرة البيضاء النقية هي المفضلة لديهن بشكل كبير لذا يتم بذل كل الجهد من أجل الوصول لأحد هذه الوصفات التي تساعد في تفتيح وتبييض البشرة وهو الأمر الذي سوف نعمل على توضيحه من خلال ما يلي من سطور قليلة من المقال كما يلي

مكونات وصفة الزبادي لتبييض البشرة

ملعقة من دقيق الأرز.

ملعقة من الزبادي.

ملعقة من عسل النحل الطبيعي.

ملعقة من عصير الخيار.

قطرة من ماء الورد النقي.

طريقة التحضير