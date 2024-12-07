«وداعًا للتشتت وضعف التركيز».. طريقة مذهلة لحل مشكلة النسيان وتحفيز العقل وزيادة الذكاء!!!

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رياض - احمد صلاح - يعد النسيان من المشكلات الشائعة التي يعاني منها العديد من الأشخاص، إذ يشعر البعض أحيانًا بأن المعلومات تتسرب من أذهانهم دون أن تثبت وهذه المشكلة لا تقتصر على كبار السن فقط، بل قد يعاني منها الشباب أيضًا، مما يسبب لهم حالة من التشتت والخلل في سير يومهم، ويؤثر على قدرتهم على التركيز والإنتاجية لكن هناك مجموعة من الحلول الفعّالة التي يمكن اتباعها لتقوية الذاكرة وتحسين القدرة على استرجاع المعلومات.

طرق فعّالة لمكافحة النسيان وتقوية الذاكرة