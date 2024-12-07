انت الأن تتابع خبر الخلطة الأقوى والأفضل لتكثيف فراغات الشعر والحصول على شعر كثيف وثقيل دون جهد !! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الشعر من المناطق الحيوية لدى المرأة والتي لا يجب أن يتم الاستهانة معها حيث أن العناية بالشعر تعد من الأولويات لديها والتي لا تقبل أي نوع من الإهمال في هذا الشأن لذا يتم النظر فيما يطرأ عليه من تغييرات كل يوم من أجل مراقبة ظهور أي مشكلات ومن ضمن المشكلات التي يعاني منها البعض هي ظهور الفراغات المزجعة والتي تنتج عن تساقط الشعر لذا يتم البحث عن بعض الوصفات التي تساعد في التغلب علي تلك المشكلة من خلال استعمال بعض الوصفات الطبيعية مثل ما سنذكر

مكونات عمل وصفة تكثيف الشعر

2 بيضات.

1/4 كوب من زيت الزيتون.

موزة ناضجة.

2 ملاعق صغيرة من العسل.

1/2 كوب من حليب الزبادي الطبيعي.

طريقة التحضير