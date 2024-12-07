عشبة معجزة من الله لعبادة!!... عشبة جبلية موجودة في كل بيت تخفض مستوى السكر في الدم بسرعة جبارة!

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رياض - احمد صلاح - تعتبر شجرة الكاري واحدة من الاشجار ذات الاصول الهندية والتي تنمو في المناخ الاستوائي وشبة الاستوائي، حيث ان تلك الشجرة تعتبر من الاشجار التي تسهم في اضافة مكهة مميزة إلى مختلف الاطباق وهو الامر الذي يجعل منها واحدة من العناصر الاساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها في مختلف انواع الاكلات وبشكل خاص الاكل الهندي، وبعيدًا عن طعمة المميز واضافته إلى مختلف انواع الاكلات فإن الكاري يحتوي على الكثير من الفوائد الطبية الهامة للجسم والتي تساهم في علاج مختلف المشاكل التي يمكن ان تلحق بالجسم

فوائد الكاري للجسم