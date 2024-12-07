عشبة معجزة من الله لعبادة!!... عشبة جبلية موجودة في كل بيت تخفض مستوى السكر في الدم بسرعة جبارة!

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رياض - احمد صلاح - تعتبر شجرة الكاري واحدة من الاشجار ذات الاصول الهندية والتي تنمو في المناخ الاستوائي وشبة الاستوائي، حيث ان تلك الشجرة تعتبر من الاشجار التي تسهم في اضافة مكهة مميزة إلى مختلف الاطباق وهو الامر الذي يجعل منها واحدة من العناصر الاساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها في مختلف انواع الاكلات وبشكل خاص الاكل الهندي، وبعيدًا عن طعمة المميز واضافته إلى مختلف انواع الاكلات فإن الكاري يحتوي على الكثير من الفوائد الطبية الهامة للجسم والتي تساهم في علاج مختلف المشاكل التي يمكن ان تلحق بالجسم
فوائد الكاري للجسم
- بعد اجراء مختلف انواع الابحاث على الكاري قد وجد ان له قدرة كبيرة عل السيطرة على مستوى السكر في الدم، حيث ان اوراق الكاري تحتوي على بعض من المعادن الاساسية مثل الحديد والنحاس والزنك، وهو الامر الذي يسهم في تنيف مستوى السكر في الدم بشكل بكير، زويكون ذلك عن طريق تقليل الإجهاد الخاص بالخليا البنكرياسية وهي التي تعتبر ضرورية لإنتاج الانسولين في الدم، حيث ان صحة البنكرياس تؤثر تأثير مباشر على مستوى السكر في الدم.
- ليس هذا فقط بل ان اوراق شجرة الكاري تعتبر هامة ايضًا لخسارة الوزن، حيث قد اثبت فعاليته في التقليل من مستوى الكوليسترول في الدم وبالتالي التقليل من الوزن بشكل ملحوظ والذي يعتبر من العوامل التي تؤثر ايجابيًا على مستوى السكر في الدم.