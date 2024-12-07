ماسك الكركم للوجه ضعيه 20 دقيقة قبل النوم وجهك سيصبح أبيض كالقمر في الصباح

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رياض - احمد صلاح - يواجه الكثير من السيدات مشكلة كبيرة في الحصول على بشرة مثالية خالية من العيوب والتصبغات، وذات لون موحد، حيث يعتبر الوجه هو وجهة المرأة وأساسها، لذا يلجأ الكثير منهن إلى الوصفات الطبية المعروفة عن طريق مستحضرات التجميل أو غيرها من الأدوية، على عكس البعض الآخر فيفضلن اللجوء إلى الوصفات الطبيعية، حيث تعتبر حل أفضل، لعدم احتواءها على الكيماويات الضارة، كما أن تكلفتها مناسبة للجميع.

ماسك الكركم للوجه

يعد الكركم من الوصفات الشهيرة المستخدمة في تفتيح البشرة، لكن هناك أنواع من الكركم، فهناك أنواع خاصة بالطعام، وأنواع أخرى خاصة بالبشرة، فالكركم الخاص بالبشرة يحتوي على مادة الكركمين التي تقلل من إنتاج الميلامين، والذي يسبب تغير لون البشرة ويزيد من كميات التصبغات بها.

تتنوع الوصفات الطبيعية التي يدخل بها الكركم، والتي تعمل على تفتيح البشرة بشكل ملحوظ، وجاءت الوصفات كالتالي:

المكونات

ملعقتين صغيرتين من عصير الخيار.

نصف ملعقة صغيرة من الكركم.

طريقة التحضير والاستخدام

نخلط عصير الخيار مع الكركم ونمزجهم جيدًا.

نضع الخليط على البشرة لمدة نصف ساعة.

يغسل الوجه بعدها بالماء الفاتر.

وصفة الكركم والزبادي لتبيض البشرة

ملعقتان أو ثلاثة ملاعق من الكركم المطحون.

القليل من العسل.

ملعقة من زيت جوز الهند.

ملعقة من الزبادي.

طريقة التحضير

نخلط الكركم مع العسل والزبادي وزيت جوزه الهند ونمزجهم جيدًا.

نضع الخليط على البشرة لمدة ربع ساعة.

يغسل الوجه بعدها بالماء الفاتر.

ماسك الكركم والحليب لتبيض الاماكن الغامقة

نصف معلقة صغيرة من الكركم.

معلقة من اللبن.

طريقة التحضير

نخلط الكركم مع اللبن بشكل جيد.

نضع الخليط على البشرة لمدة ساعة كاملة.

يغسل الوجه بعدها بالماء الفاتر، ثم يمسح بقطنة مبللة باللبن.

كرري الوصفة مرتين أسبوعيا للحصول على نتيجة فعالة وسريعة.

فوائد الكركم للبشرة

وللكركم فوائد عديدة، يمكن استعراضها فيما يلي:

مضاد للبكتيريا، لذا يمنع ظهور حبوب الشباب، والآثار الناتجة عنها.

يحتوي على فيتامين (C) الذي يساعد على بناء الكولاجين.

غني بالبوتاسيوم المحفز لترطيب الجلد.

مضاد للأكسدة.

يحتوي على فيتامين (ب) لإنتاج خلايا جديدة وصحية.

كريم الكركم لتبيض البشرة

المكونات:

ملعقتين من الحليب.

نصف ملعقة من عصير الليمون.

نصف ملعقة من الكركم.

ملعقتان من الحمص المطحون.

طريقة التحضير

نخلط الحليب مع عصير الليمون والكركم ونمزجهم جيدًا.

نضيف الحمص المطحون على الخليط ونمزجهم بشكل جيد.

نضع الخليط على البشرة لمدة ربع ساعة.

يغسل الوجه بعدها بالماء الفاتر

وصفة لبان الدكر لشد البشرة

المكونات:

نصف كوب من لبان الذكر المطحون.

ماء.

ماء ورد.

بخاخة.

طريقة التحضير