انت الأن تتابع خبر «ارخص من البوتوكس..!!» طريقه لاخفاء التجاعيد وتفتيح البشرة بكريم الموز الطبيعي في منزلك بمكونات طبيعية امنه 100%.. احصلي على بشرة زي الثلج..!! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - هل تبحثين عن وصفة طبيعية تمنح بشرتك النضارة والشباب بدون اللجوء إلى البوتكس أو المواد الكيميائية كريم الموز الطبيعي هو الحل! الموز ليس فقط فاكهة لذيذة، لكنه مليء بالمغذيات التي تساعد في تقليل التجاعيد، تفتيح البشرة، وترطيبها بعمق في هذا المقال، سنتعرف على طريقة سهلة لتحضير كريم الموز الطبيعي في المنزل بخطوات بسيطة ونتائج مذهلة.
فوائد كريم الموز الطبيعي للبشرة
- الموز غني بمضادات الأكسدة والبوتاسيوم، مما يساعد في تقليل ظهور التجاعيد وجعل البشرة تبدو مشدودة وأكثر شبابًا.
- يحتوي الموز على فيتامين C الذي يعمل على توحيد لون البشرة وتفتيحها بشكل طبيعي.
- الموز يمد البشرة بالرطوبة ويمنع جفافها، مما يجعلها ناعمة كالحرير.
- غني بالفيتامينات مثل B6 وB12 التي تعزز صحة البشرة وتجدد خلاياها.
المكونات اللازمة لتحضير كريم الموز الطبيعي
- موزة ناضجة متوسطة الحجم.
- ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي.
- ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند أو زيت اللوز الحلو.
- ملعقة صغيرة من الزبادي أو الحليب.
- كبسولة من فيتامين E (اختياري لزيادة الفعالية).
طريقة التحضير
- قشري الموزة واهرسيها جيدًا باستخدام شوكة حتى تحصلي على قوام كريمي ناعم.
- أضيفي العسل، زيت جوز الهند، والزبادي إلى الموز المهروس، وامزجيهم جيدًا حتى يصبح الخليط متجانس.
- إذا كنت تستخدمين كبسولة فيتامين E، قومي بفتحها وأضيفي الزيت إلى الخليط.
- ضعي الخليط في عبوة نظيفة ومحكمة الإغلاق، واحفظيه في الثلاجة لمدة تصل إلى أسبوع.
- اغسلي وجهك جيدًا بالغسول المفضل لديك وجففيه بلطف.
- خذي كمية صغيرة من الكريم ووزعيها على وجهك ورقبتك بحركات دائرية لطيفة.
- اتركي الكريم لمدة 20-30 دقيقة حتى تتشربه البشرة بالكامل
- اغسلي وجهك بالماء الفاتر وجففيه بلطف.
- للحصول على أفضل النتائج، استخدمي الكريم يوميًا قبل النوم.