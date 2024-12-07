انت الأن تتابع خبر «هتصغري 20 سنه..!!» طريقة اخفاء الشيب والشعر الابيض نهائيا بتفل القهوة بدون صبغات كيميائية ضارة وبدون تكلفو.. لو كنت فوق ال 70 هترجعي شباب..!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ظهور الشيب أو الشعر الأبيض يعتبر من الأمور التي قد تقلق الكثير من الأشخاص، وخاصة النساء إذا كنت تبحثين عن حل طبيعي وغير مكلف للتخلص من الشعر الأبيض واستعادة اللون الداكن لشعرك، فإن تفل القهوة هو الحل الأمثل هذه الوصفة تعتمد على مكونات بسيطة، خالية تماما من المواد الكيميائية، وتمنح شعرك لونا طبيعي ولمعانا مميز

فوائد تفل القهوة لإخفاء الشيب

القهوة تحتوي على صبغات طبيعية تعزز اللون الداكن للشعر، مما يساعد على إخفاء الشعر الأبيض.

تعمل القهوة على تنعيم الشعر ومنحه لمعان صحي وجذاب

تفل القهوة ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس، مما يعزز نمو الشعر.

مناسب للأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاه المواد الكيميائية الموجودة في الصبغات.

مكونات الوصفة

4 ملاعق كبيرة من تفل القهوة الطازج أو المستخدم.

كوب من الماء المغلي.

ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند أو زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من خل التفاح (لتثبيت اللون).

طريقة التحضير