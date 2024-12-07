انت الأن تتابع خبر لبشرة مشرقة .. خطوات عمل كريم النشا الصبار في المنزل بمكونات ولا أروع .. النتائج مبهرة !! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لا شك أن هناك الكثير من الرغبة من جانب النساء والتي تتوجه نحو الظهور بشكل مثير للإعجاب من خلال العمل على الأخذ بأسباب الجمال والتي تتمثل في العناية الفائقة ببعض التفاصيل التي تتمثل في البشرة التي تعد من أهم المناطق التي يجب أن يتم الاهتمام بها حيث أن البشرة تتعرض للكثير من الإرهاق والتعب وعوامل عدة قد تتسبب في بعض الأضرار الخاصة بها والتي يجب أن نعالجها من فورها من خلال استعمال بعض الوصفات الطبيعية مثل وصفة الصبار والنشا كما يلي

مكونات عمل وصفة النشا والصبار في المنزل

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو.

ملعقتين كبيرتين من النشا.

ملعقتين كبيرتين من جل الصبار.

كوب من الماء.

طريقة التحضير