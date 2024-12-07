انت الأن تتابع خبر"كولاجين طبيعي من المطبخ".. وصفة بسيطة لشد البشرة والتخلص من التجاعيد بمواد طبيعية | سر الجمال الطبيعي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - إذا كنتِ تبحثين عن طريقة فعّالة لاستعادة إشراقتك وشباب بشرتك، والتخلص من الخطوط الدقيقة والبشرة المترهلة، نقدم لكِ وصفة طبيعية ومجربة يمكن تحضيرها بسهولة في المنزل هذه الوصفة التي تعتمد على مكونات طبيعية وآمنة ستساعدك في تحسين صحة بشرتك وحمايتها من العوامل الخارجية مثل الشمس والرياح وتمنحك نتائج رائعة دون الحاجة إلى تكاليف باهظة.

طريقة تحضير كولاجين طبيعي لتفتيح البشرة

تحضير الوصفة لا يتطلب سوى بعض المكونات البسيطة التي يمكن العثور عليها في كل منزل.

المكونات هي:

ملعقة من لبان الدكر المطحون.

ملعقتان من النشا.

ملعقة من عصير الليمون.

طريقة التحضير:

1. في وعاء صغير، اخلطي المكونات جيداً حتى تحصلين على خليط متجانس.

2. احفظي الخليط في علبة نظيفة ومُحكمة الغلق.

طريقة الاستخدام:

ضعي طبقة رقيقة من الخليط على المنطقة المستهدفة مثل الوجه أو الرقبة.

اتركيه لمدة نصف ساعة، ثم قومي بغسل وجهك بالماء الفاتر.

استخدمي هذه الوصفة بشكل منتظم للحصول على أفضل النتائج المذهلة.

مرطب لبان الدكر والنشا لشد وترطيب البشرة

إذا كنتِ تبحثين عن مرطب فعّال للبشرة، يمكن تحضير وصفة مرطبة من لبان الدكر والنشا، والتي تعمل على شد البشرة وتفتيحها بشكل طبيعي المكونات التي تحتاجين إليها هي:

ملعقتان من النشا.

ملعقة من ماء الورد.

ملعقتان من لبان الدكر المطحون.

زيت مرطب حسب الرغبة (مثل زيت الزيتون أو زيت جوز الهند).

رشة من الكركم أو مسحوق البابونج.

طريقة التحضير:

1. امزجي جميع المكونات في وعاء حتى تحصلين على خليط كريمي متجانس.

2. احتفظي بهذا الخليط في علبة محكمة الغلق.

طريقة الاستخدام: