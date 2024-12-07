انت الأن تتابع خبر أفضل وصفة لإصلاح الشعر الخشن والمموج استبدله بشعر حرير ولامع .. إليكي التفاصيل !! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - هناك الكثير من الأشياء التي تعنى بها الفتيات والتي تتمحور بشكل كبير حول الأغراض التي تتعلق بالجمال وما يتصل به من أمور والتي تتمثل في النظر لكل دلالات الجمال والعمل على الوصول لأفضل النتائج بها ومن ضمن الأمور التي قد تتسبب في إزعاج الفتاة كثيرا هي أن يكون لديها شعر خشن نوعا ما وهو الأمر الذي بات من الممكن ان يتم التغلب عليه من خلال استعمال بعض الوصفات الطبيعية المميزة والتي سنعمل على توضيح إحداها كما يلي
مكونات وصفة زيت الزيتون والعسل لتنعيم الشعر
- ملعقة من زيت الزيتون.
- ملعقة صغيرة من عسل النحل.
- 2 ملعقة من حليب جوز الهند.
طريقة التحضير
- في داخل وعاء مناسب من حيث الحجم يتم إضافة كل من زيت الزيتون وحليب جوز الهند
- على أن نضيف للخليط عسل النحل ونعمل على الخلط بين المكونات حتى نحصل على خليط متجانس
- ثم إضافة زيت الأرجان أو زيت جوز الهند للمكونات
- ثم يتم غسل الشعر بالماء والشامبو
- ثم يتم تقسيم الشعر إلى خصل صغيرة وذلك جتى نتمكن من توزيع الخليط بشكل جيد على كامل الشعر
- ندلك فروة الرأس لمدة لا تقل عن خمس دقائق ليتغلغل في فروة الرأس
- ثم نلف الشعر بقبعة الاستحمام لمدة نصف ساعة
- في الأخير يتم غسل الشعر بالماء الفاتر مع الشامبو ونكرر تلك الوصفة للحصول على افضل النتائج .