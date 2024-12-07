انت الأن تتابع خبر أفضل وصفة لإصلاح الشعر الخشن والمموج استبدله بشعر حرير ولامع .. إليكي التفاصيل !! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - هناك الكثير من الأشياء التي تعنى بها الفتيات والتي تتمحور بشكل كبير حول الأغراض التي تتعلق بالجمال وما يتصل به من أمور والتي تتمثل في النظر لكل دلالات الجمال والعمل على الوصول لأفضل النتائج بها ومن ضمن الأمور التي قد تتسبب في إزعاج الفتاة كثيرا هي أن يكون لديها شعر خشن نوعا ما وهو الأمر الذي بات من الممكن ان يتم التغلب عليه من خلال استعمال بعض الوصفات الطبيعية المميزة والتي سنعمل على توضيح إحداها كما يلي

مكونات وصفة زيت الزيتون والعسل لتنعيم الشعر

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من عسل النحل.

2 ملعقة من حليب جوز الهند.

طريقة التحضير