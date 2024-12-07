انت الأن تتابع خبر «ممنوع دخول العزاب».. لو عندك كريم بانثينول تعالى بقى هقولك على وصفة مالهاش مثيل.. جوزك هيتجنن من حلاوتك!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كريم البانثينول يعد من الكريمات الفعالة في ترطيب وتفتيح البشرة، حيث يمكنه معالجة الكثير من مشاكل البشرة عند مزجه مع مكونات أخرى، يمكنه أن يعزز فعالية تفتيح البشرة يمكنكم الاطلاع على فوائد البانثينول وطريقة استخدامه من خلال قراءة المقال التالي.

فوائد البانثينول للبشرة

يساهم في تفتيح لون البشرة والتخلص من البقع الداكنة، حيث يقوم بتوحيد لون البشرة.

تجديد خلايا الجلد والتخلص من الخلايا الميتة.

ترطيب البشرة بفاعلية.

تحسين صحة البشرة وتحسين انتاج الكولاجين.

التخلص من حب الشباب.

مكونات تحضير وصفة البانثينول

يمكن إعداد وصفة باستخدام البانثينول مع بعض المكونات الإضافية للحصول على بشرة مثالية كما يلي:

ملعقتين من كريم بانثينول.

ملعقة من الحليب البودرة.

ملعقة عسل نحل.

ملعقة نشا.

ماء ورد.

عصير ليمون.

كيفية تحضير وصفة البانثينول والنشا

يمكن إعداد وصفة سحرية للعناية بالبشرة للتخلص من مشكلاتها وتحقيق بشرة مثالية، من خلال اتباع الخطوات التالية: