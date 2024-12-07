انت الأن تتابع خبر شعرك هيعدي ركبتك من طولة!!... عشبة جبارة توجد في كل منزل تُحيي الشعر من جديد... مستحيل تخطر على بالك! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر مشاكل الشعر واحدة من المشاكل التي يعاني منها الكثير من السيدات وبشكل خاص تساقط الشعر والتقصف وغيرها من المشاكل الأخرى، وفي حالة اللجوء إلى اي نوع من انواع المواد الكميائية التي تسهم في علاج الشعر فإن هذا مع الوقت يتسبب في تلف وضعف الشعر والزيادة من المشاكل التي يمن ان تلحق به ايضًا، لكن الآن قد اصبحت هناك طريثة طبيعية يمكن من خلالها التخلص من كافة مشاكل الشعر بإستخدام اكليل الجبل، حيث يعتبر اكليل الجبل من افضل انواع الاعشاب الطبيعية العلاجية التي تساهم في احياء الشعر من جديد

مكونات وصفة إكليل الجبل للشعر

ملعقة كبيرة من زيت إكليل الجبل.

ملعقة كبيرة من زيت الحلبة.

ملعقة من جل الصبار.

ملعقتين من زيت جوز الهند.

ملعقة من زيت الزيتون.

طريقة عمل وصفة اكليل الجبل للشعر