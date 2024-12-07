انت الأن تتابع خبر العين توضح علامة نقص فيتامين B12 أسبابها وطرق العلاج والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - علامات في عينك تظهر نقص فيتامين B12 تعرف على أسباب وطرق علاجها، ولإنها مشكلة شائعة جدا . حيث تظهر علاماتها في عينك تدل على نقص أحد أهم الفيتامينات في الجسم والتي تنتج عن التغذية الخاطئة.
إن نقص فيتامين B12 بالجسم قد تظهر وتشعر بذلك في عينك،
- وينتج عنه أغراض يمكن أن تصبح دائمة وتتحول إلي تشوش الحس. ويمكن أن يؤدي نقص فيتامين ب12 إلى انحلال الأعصاب البصرية، والأنسجة الدماغية، والأعصاب الطرفية والحبل الشوكي. وربما تساقط الشعر والضعف العام والهالات السوداء أسفل العين
فيتامين بي 12 وأهميته
- بدون حماية فيتامين B12 تشعر بعد أتزان وعصبية وبعض التشوش البصري، وستشعر بالتذبذب نتيجة ذلك، ستفقد التوازن أكثر من المعتاد حتى أثناء الجلوس أو السير على الأسطح المستوية. ومع التعويض لهذا الفيتامين الهام للجسم، والذي بدوره يحافظ على صحة الجهاز العصبي. ويسبب نقصه تلفا في العصب البصري الموصل إلي العين.
- ويذكر أن مصادر فيتامين B12 موجودة في الطعام، ومن أساس وجودها في اللحم والبيض والسلمون واللبن أو جميع منتجات الحليب.
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- الشعور بالتعب والإرهاق
- تشوش الرئوية البصرية
- انخفاض الوزن
- فقدات الإحساس تدريجيا
- الاهتزاز وعدم الاتزان
- اضطرابات بالذاكرة والتركيز
- تغير المزاج (فرط في العصبية ، واحيانا اكتئاب)
- اضطرابات النوم والأرق بسبب نقص فيتامين B12
ما هي أسباب نقص فيتامين ب12
- السبب الأكثر شويعا في نقص فيتامين B12، يعتقد أنه بسبب نقص بالعامل المعدي واضطراب الامتصاص في العقب الداخلي، وان هذا الاضطراب ناتج عن قلة المناعة الداخلية للجسم، فقد تهاجم وتهدم خلالها الخلايا المفرزة للحمض والأغشية المخاطية في المعدة، ويحدث هذا بصورة تدريجية لدى البالغين.
طرق علاج نقص فيتامين بي 12 طبيا
- أولا عن طريق الحقن: ويؤدي إعطاء الجسم فيتامين بي 12 لداخل العضلة عن طريق الحقن لتصحيح النقص من هذا الفيتامين الهام لجسم الإنسان، ومنها أنواع تحقن كل ثلاثة أيام أو كل أسبوع وأحيانا حقنة كل شهر مختلف أنواعها.
- ثانيا العلاج عن طريق الأدوية (البرشام) وتعطى عن طريق الفم، او المص تحت اللسان واحيانا مرهم للدهن على الغشاء المخاطي في الأنف.
- ملحوظة: يرجى متابعة طبيبك المعالج في تحديد نوع ووقت تناول B12، وأيضا يمكنك من إضافة بعض أنواع الفيتامينات الأخري لتصحيح نقص الجسم من هذه الفيتامينات التي لا يقوم بتعويضها بعض الأطعمة بالقدر الكافي.