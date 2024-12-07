انت الأن تتابع خبر العين توضح علامة نقص فيتامين B12 أسبابها وطرق العلاج والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - علامات في عينك تظهر نقص فيتامين B12 تعرف على أسباب وطرق علاجها، ولإنها مشكلة شائعة جدا . حيث تظهر علاماتها في عينك تدل على نقص أحد أهم الفيتامينات في الجسم والتي تنتج عن التغذية الخاطئة.

إن نقص فيتامين B12 بالجسم قد تظهر وتشعر بذلك في عينك،

وينتج عنه أغراض يمكن أن تصبح دائمة وتتحول إلي تشوش الحس. ويمكن أن يؤدي نقص فيتامين ب12 إلى انحلال الأعصاب البصرية، والأنسجة الدماغية، والأعصاب الطرفية والحبل الشوكي. وربما تساقط الشعر والضعف العام والهالات السوداء أسفل العين

فيتامين بي 12 وأهميته

بدون حماية فيتامين B12 تشعر بعد أتزان وعصبية وبعض التشوش البصري، وستشعر بالتذبذب نتيجة ذلك، ستفقد التوازن أكثر من المعتاد حتى أثناء الجلوس أو السير على الأسطح المستوية. ومع التعويض لهذا الفيتامين الهام للجسم، والذي بدوره يحافظ على صحة الجهاز العصبي. ويسبب نقصه تلفا في العصب البصري الموصل إلي العين.

ويذكر أن مصادر فيتامين B12 موجودة في الطعام، ومن أساس وجودها في اللحم والبيض والسلمون واللبن أو جميع منتجات الحليب.

تعرف أيضا على كيتو دايت وجبات وأكلات سهلة وسريعة التحضير لا يمكن الاستغناء عنها.

الشعور بالتعب والإرهاق

تشوش الرئوية البصرية

انخفاض الوزن

فقدات الإحساس تدريجيا

الاهتزاز وعدم الاتزان

اضطرابات بالذاكرة والتركيز

تغير المزاج (فرط في العصبية ، واحيانا اكتئاب)

اضطرابات النوم والأرق بسبب نقص فيتامين B12

ما هي أسباب نقص فيتامين ب12

السبب الأكثر شويعا في نقص فيتامين B12، يعتقد أنه بسبب نقص بالعامل المعدي واضطراب الامتصاص في العقب الداخلي، وان هذا الاضطراب ناتج عن قلة المناعة الداخلية للجسم، فقد تهاجم وتهدم خلالها الخلايا المفرزة للحمض والأغشية المخاطية في المعدة، ويحدث هذا بصورة تدريجية لدى البالغين.

طرق علاج نقص فيتامين بي 12 طبيا