انت الأن تتابع خبر لو عرفتي قمتة مش هتفكري ترمية تاني؟! .. اكتشفي الفوائد الصحية والجمالية لقشر الرمان هتندمي انك مكنتيش تعرفيها من زمان!!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عندما نتناول فاكهة الرمان الشهية، غالبا ما يكون تركيزنا على بذورها الحمراء اللؤلؤية التي تبهج العين والذوق، بينما يهمل القشر الذي يعتبر الجزء الأكبر من هذه الفاكهة، ولكن هل تعلم أن هذا القشر الذي نرميه يحمل في طياته فوائد لا تعد ولا تحصى؟ قشر الرمان ليس مجرد غلاف خارجي لحماية البذور، بل هو كنز غذائي وجمالي غني بالعناصر المفيدة التي تجعل منه خيارا طبيعيا لتحسين الصحة العامة وتعزيز الجمال.

فوائد قشور الرمان

قشر الرمان، الذي عادة ما يلقى جانبا عند تناول الفاكهة، يحمل العديد من الفوائد الصحية والجمالية المذهلة التي جعلته موضع اهتمام في الطب الشعبي والحديث، ومن أبرز فوائد قشر الرمان واستخداماته المختلفة ما يلي:

تعزيز صحة الجهاز الهضمي

الرمان يحتوي على مركبات قابضة فعالة تعمل على تهدئة اضطرابات المعدة وعلاج الإسهال، وبالإضافة إلى ذلك، يساهم في مكافحة الجراثيم والبكتيريا التي تؤثر على صحة الأمعاء، مما يحسن من عملية الهضم ويساهم في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي.

تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية

بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة مثل الفلافونويدات والبوليفينولات، يساعد قشر الرمان في تقليل مستويات الكوليسترول الضار في الدم وتحسين صحة الأوعية الدموية، وهذه الخصائص تجعل قشر الرمان خيارا مثاليا لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين.

دعم صحة البشرة

قشر الرمان يستخدم في العديد من وصفات التجميل الطبيعية، حيث يعتبر مصدرا غنيا بمضادات الأكسدة والفيتامينات. يساعد هذا القشر في:

تأخير ظهور علامات الشيخوخة.

تحسين مرونة الجلد.

مكافحة حب الشباب.

يمكن طحن قشر الرمان وخلطه مع مكونات طبيعية لتحضير قناع مغذٍ أو مقشر فعّال للبشرة.

تقوية جهاز المناعة

تحتوي قشور الرمان على كميات كبيرة من فيتامين “C”، المعروف بدوره في تعزيز مناعة الجسم وحمايته من الأمراض، وكما تحتوي على مركبات مضادة للبكتيريا والفيروسات تساعد في مكافحة العدوى.

المساعدة في فقدان الوزن

بفضل انخفاض سعراته الحرارية واحتوائه على نسبة عالية من الألياف، يساهم قشر الرمان في تعزيز الشعور بالشبع وتحسين عملية التمثيل الغذائي، مما يجعله خيارا صحيا لدعم جهود فقدان الوزن.

كيفية استخدام قشر الرمان