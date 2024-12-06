انت الأن تتابع خبر وصفة الزيوت الساخنة والألوفيرا لفرد الشعر في المنزل شعرك هيكون زي الحرير والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعاني كثير من البنات والسيدات من الشعر المجعد والخشن وذلك يسبب لهم إزعاج وصعوبة في تسريحه والتعامل معه والشعر الناعم يناسب جميع أشكال الوجه ويمكن تسريحه بسهولة ويلجأ كثير من البنات إلى العلاج الكيميائي أو استخدام أدوات التصفيف كالمكواة أو الاستشوار التي تعمل على فرد الشعر ولكن لها آثار جانبية وتسبب لهم كثير من المشاكل مثل جفاف الشعر وتساقطه، لذلك يبحث الكثير من السيدات والبنات عن طرق طبيعية مختلفة لفرد الشعر وتكون آمنة ولا تؤثر عليه بالسلب.

مقادير عمل وصفة الزيوت الساخنة لفرد الشعر

كمية من الزيوت الطبيعية جوز الهند أو زيت الزيتون أو زيت السمسم حسب رغبتكم

مشط يكون أسنانه واسعة

فوطة

وعاء آمن حتى نستخدمه في الميكروويف

طريقة عمل وصفة الزيوت الساخنة لفرد الشعر

أولا نضع الزيت في الوعاء، ثم نضعه في الميكروويف لمدة عشرين ثانية.

ثم نبدأ في توزيع الزيت الدافئ على فروة الشعر مع التدليك جيدا لمدة ثلث ساعة.

بعد ذلك نقوم بتسريح الشعر حتى نتأكد من توزيع الزيت بالتساوي على الشعر.

ثم نقوم بتغطية الشعر باستخدام فوطة مبللة بالماء الساخن لمدة نصف ساعة.

بعد ذلك نقوم بغسل الشعر جيدا باستخدام شامبو مناسب.

ثم نقوم بتسريح الشعر وهو مبلل باستخدام المشط الذي أسنانه واسعة، ونتركه حتى يجف تماما.

مقادير عمل وصفة الألوفيرا لفرد الشعر

نصف كوب من الألوفيرا مستخلص الصبار

ست قطرات من زيت خشب الصندل

ست قطرات من زيت إكليل الجبل

نصف كوب من زيت الزيتون الدافئ

طاقية الاستحمام

طريقة عمل وصفة الألوفيرا لفرد الشعر

أولا نحضر وعاء ونضع به الألوفيرا وزيت خشب الصندل وزيت إكليل الجبل وزيت الزيتون ونقوم بخلطهم مع بعضهم البعض جيدا.

ثم نبدأ في توزيع الخليط على فروة الرأس والشعر كاملا من الجذور إلى الأطراف.

بعد ذلك نقوم بلف الشعر وتغطيته باستخدام طاقية الاستحمام ونتركه لمدة ساعة على الأقل.

ثم نغسل الشعر باستخدام الماء البارد والشامبو المناسب جيدا.

بعد ذلك نقوم بتمشيطه ونتركه حتى يجف.

يفضل استخدام هذه الخلطة مرة كل أسبوع بانتظام للحصول على أفضل نتائج.

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