"وداعًا للشعر الأبيض!" وصفة طبيعية من مطبخك للتخلص من الشيب بسهولة وبدون كيماويات!

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رياض - احمد صلاح - الشعر الأبيض من المشاكل التي تواجه الكثير من الناس مع تقدم العمر، ويبحث الكثيرون عن حلول طبيعية للتخلص من الشيب دون الحاجة إلى استخدام المواد الكيميائية الضارة وإذا كنت تبحث عن طريقة طبيعية وآمنة لمكافحة الشيب، فإن قشور البطاطس قد تكون الحل المثالي لك.

فوائد قشور البطاطس للشعر

قشور البطاطس ليست فقط من مخلفات الطعام، بل هي مصدر غني بالعديد من العناصر الغذائية المفيدة للشعر، مثل فيتامين C و الحديد و البوتاسيوم وهذه العناصر تساهم في تحفيز إنتاج الميلانين، الصبغة المسؤولة عن لون الشعر، مما يساعد على إخفاء الشعر الأبيض واستعادة اللون الطبيعي للشعر.

إضافة إلى ذلك، فإن قشور البطاطس تحتوي على مضادات الأكسدة التي تعمل على حماية الشعر من التلوث البيئي والتلف مما يساعد على تعزيز صحة فروة الرأس والشعر بشكل عام.

طريقة تحضير الوصفة

لتحضير هذه الوصفة الطبيعية، ستحتاج إلى:

قشور 4 بطاطس

2 كوب ماء

الخطوات:

ضع قشور البطاطس في وعاء وأضف إليها الماء.

اتركها تغلي لمدة 15-20 دقيقة حتى يصبح الماء داكن اللون.

بعد أن يبرد المزيج، صفيه جيدًا.

استخدم هذا المزيج كغسول للشعر بعد غسله بالشامبو، وقم بتدليك فروة الرأس جيدًا لمدة 5-10 دقائق.

اتركه على الشعر لمدة 30 دقيقة ثم اغسله بالماء الفاتر.

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