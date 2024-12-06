تخلص من كل اوجاعك الجسدية والنفسية واحصل على نوم هادئ ومريح..عشبة بديله لكل انواع المسكنات سوف تغير حياتك بكوب واحد منها كل يوم!!

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رياض - احمد صلاح - يعتبر الارهاق والتوتر الناتج عن الضغوطات الخاصة بالحياة والعمل واحدة من الضغوطات الصعبة التي يمكن ان يعاني منها الكثير من الافراد في مختلف الاعمار، وفي حالة اللجوء إلى اي من الادوية المهدئة فإنها يمكن ان تتسبب في حالة من الادمان، وعدم القدرة على النوم او آداء اي نوع من انواع الاعمال بدون تناول تلك الادوية، ومن الجدير بالذكر ان هناك بعض من الاجوية والاعشاب الطبيعية الآمنة التي يمكن الاعتماد عليها للتقليل من التوتر والارهاق اليومي

فوائد الشاي الاخضر للجسم

يعمل الشاي الاخضر على تحسين الصحة العامة للجسم، حيث انه يحتوي على مركب نباتي يدعى مركب الكاتيكينات والتي تعتبر ضمن المركبات التي تحتوي على كمية كبيرة من مضادات الاكسدة، ومن الجدير بالذكر ان الشاي الاخضر يسهم بشكل كبير في التقليل من مستوى الهرمون الخاص بالتوتر، كما يساهم ايضًا في التحسين من المزاج نتيجة الكمية القليلة من الكافيين المتواجدة به.

فوائد اليانسون للجسم