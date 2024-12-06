انت الأن تتابع خبر وصفة القرنفل والفازلين تخلي بشرتك بدر البدور!!.. تحضير وصفة القرنفل والفازلين للحصول علي بشرة بملمس حرير.. استخدميها وبشترك هتتغير 180 درجه!!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تحلم الكثير من الفتيات ببشرة نضرة وخالية من التصبغات، مما يدفعهن إلى تجربة العديد من الوصفات الطبيعية، من بين هذه الوصفات، تبرز وصفة القرنفل والفازلين كواحدة من أفضل الخيارات التي أثبتت فعاليتها، تجمع هذه الوصفة بين خصائص القرنفل المضادة للأكسدة والمغذية، وخصائص الفازلين المرطبة، مما يساعد على تحسين لون البشرة والتخلص من الاسمرار بطريقة طبيعية وآمنة.

لإعداد همكونات وصفة القرنفل والفازلين

الوصفة الفعالة لتفتيح البشرة، ستحتاجين إلى المكونات التالية:

الفازلين: ملعقتان كبيرتان لترطيب البشرة بعمق وحمايتها من الجفاف.

القرنفل المطحون: ملعقة كبيرة لتفتيح البشرة ومكافحة التصبغات.

زيت اللوز: ملعقة كبيرة لتغذية البشرة وإضفاء نعومة فائقة.

النشا: ملعقة واحدة لتهدئة البشرة وشد المسام.

عصير الليمون: ملعقة واحدة لتقشير البشرة وتوحيد لونها بفضل محتواه الغني بفيتامين C.

طريقة تحضير الوصفة

لتحضير وصفة القرنفل والفازلين وتحقيق أفضل النتائج، اتبعي الخطوات التالية بعناية:

في وعاء نظيف، ضعي ملعقة كبيرة من القرنفل المطحون وأضيفي إليها ملعقة كبيرة من زيت اللوز، اخلطي المكونات جيدا حتى تمتزج.

في وعاء آخر، ضعي ملعقتين كبيرتين من الفازلين وقومي بإذابته باستخدام حمام مائي، ضعي الوعاء الذي يحتوي على الفازلين فوق قدر به ماء ساخن وحركي حتى يذوب تماما.

أضيفي الفازلين المذاب إلى خليط القرنفل وزيت اللوز وامزجي المكونات جيدا لضمان التجانس.

أضيفي ملعقة واحدة من النشا إلى الخليط مع التقليب المستمر حتى يندمج تماما.

أضيفي ملعقة من عصير الليمون إلى الخليط واستمري في التقليب حتى تحصلين على قوام كريمي متجانس.

وزعي الخليط على بشرتك بشكل متساوي مع تجنب منطقة العينين.

اتركي الخليط لمدة 30 دقيقة حتى يجف تماما.

اغسلي وجهك بلطف بالماء النقي وتمتعي ببشرة أكثر نضارة وصفاء.

نصائح لاستخدام الوصفة