معجزة ربانية لـ عشبة متواجدة بكل بيت يهملها الكثيرين تنظف الكبد من السموم وتضبط الكولسترول وتعالجك من الزكام السعال في دقائق معدودة وتعتبر الحل الجذري روماتيزم

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رياض - احمد صلاح - يعتبر الخس البري واحدًا من انواع النباتات التي تعرف بمختلف الاسماء الاخرى ايضًا، حيث ان الخس البري يعرف بإسم الخس المر او خس الافيون ايضًا، ويتميز هذا النوع من الخس بنكهته المرة والقوية ورائحته الغير محببة إلى الكثيرين ايضًا، وعلى الرغم من ان له طعم مر إلا ان له الكثير من الفوائد والاستخدامات التي تعتبر هامة للجسم وتعود بشكل ايجابي على الصحة العامة

فوائد الخس البري للجسم