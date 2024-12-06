انت الأن تتابع خبر كوب واحد منه هتنسى الم القولون ومش هيوجعك تاني!!.. اقوى مشروب تنظيف وتطهير القولون من السموم سيخرج منك فضلات سنين.. مش هتحتاج لدكاتره تاني!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تنظيف القولون من السموم والفضلات يعد خطوة مهمة لتحسين الصحة العامة وتعزيز عملية الهضم يمكن استخدام بعض المنقوعات الطبيعية التي تساعد في تطهير القولون بطرق آمنة وفعالة إليك أحد المنقوعات الطبيعية المشهورة لهذا الغرض:

منقوع بذور الكتان والزنجبيل:

المكونات:

1 ملعقة كبيرة من بذور الكتان.

1 ملعقة صغيرة من الزنجبيل المبشور أو الزنجبيل المجفف.

1 كوب من الماء.

طريقة التحضير:

في وعاء، ضع بذور الكتان والزنجبيل.

أضف كوب الماء الساخن إلى المكونات.

غطي الوعاء واتركه ينقع لمدة 10-15 دقيقة.

بعد ذلك، صفي المنقوع وتناوله دافئًا.

فوائد هذا المنقوع:

بذور الكتان غنية بالألياف التي تساعد على تحفيز حركة الأمعاء وتنظيف القولون من الفضلات.

الزنجبيل يساعد في تحسين عملية الهضم ويخفف من التهابات الجهاز الهضمي، مما يساهم في تطهير القولون.

منقوع الشاي الأخضر والنعناع:

المكونات:

1 كيس من الشاي الأخضر أو 1 ملعقة صغيرة من أوراق الشاي الأخضر.

1 ملعقة صغيرة من أوراق النعناع المجففة.

1 كوب من الماء.

طريقة التحضير:

قم بوضع أوراق الشاي الأخضر وأوراق النعناع في كوب.

صب الماء الساخن فوق المكونات.

غطي الكوب واتركه ينقع لمدة 5-10 دقائق.

ثم صفيه واشربه.

فوائد هذا المنقوع:

الشاي الأخضر يحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد في تطهير الجسم بشكل عام بما في ذلك القولون.

النعناع يساعد على تهدئة الأمعاء وتحفيز حركة الأمعاء بشكل طبيعي.

منقوع عصير الليمون والماء الدافئ:

المكونات:

عصير نصف ليمونة.

1 كوب من الماء الدافئ.

طريقة التحضير:

اضغط على نصف الليمونة للحصول على العصير.

أضف العصير إلى كوب من الماء الدافئ.

اشربه في الصباح على الريق.

فوائد هذا المنقوع:

الليمون يعمل كمطهر طبيعي ويعزز من حركة الأمعاء ويساعد على التخلص من السموم.

الماء الدافئ يساعد في تسهيل حركة الأمعاء وتنظيف القولون بشكل فعال.

منقوع الكمون والشمر:

المكونات:

1 ملعقة صغيرة من بذور الكمون.

1 ملعقة صغيرة من بذور الشمر.

1 كوب من الماء.

طريقة التحضير:

ضع بذور الكمون والشمر في كوب.

أضف الماء الساخن واتركه ينقع لمدة 10 دقائق.

صفيه وتناوله.

فوائد هذا المنقوع: