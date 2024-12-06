عشبة نزلت من السماء .. تعالج 40 مرض وتسيطر على مستوى السكر بشكل مذهل وتقوي الذاكرة وتحميك من الزهايمر!!

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رياض - احمد صلاح - تعتبر المورينجا واحدة من الاشجار التي تنتشر في مختلف انحاء العالم، ومن الجدير بالذكر ان لها الكثير من الاستخدامات التي قد تم الاستفادة منها على مر العصور، ليس هذا فقط بل انه قد تم استخدامها كنوع من انواع البدائل لزيت الزيتون، حيث ان الزيت الخاص بها يشبة في مكوناته زيت الزيتون بشكل كبير
فوائد المورينجا للجسم
- تشتهر اوراق المورينجا بالعديد من الفوائد، حيث قد تم اطلاق اسم السجرة المعجزة عليها، ويأتي ذلك بسبب استخدامها في علاج مختلف انواع الامراض، ليس هذا فقط بل انها تساهم بشكل كبير في التحسين من مشاكل العظام، حيث انها تقي من هشاشة العظام وبشكل خاص للسيدات فوق سن الخمسة واربعون، ويرجع ذلك إلى احتوائها على كمية كبيرة من الكالسيوم السهل الامتصاص للجسم، كما انه يخفف من آلام العظام وبشكل خاص آلام الكسر.
- تساهم المورينجا ايضًا في علاج فقر الدم بشكل كبير، حيث انها تحتوي على كمية كبيرة من فيتامين ب12 والحديد ايضًا، حيث يعتبر فيتامين ب12 واحدًا من انواع الفيتامينات الهامة التي تسهم في انتاج كرات الدم الحمراء وهو الامر الذي يسهم في الزيادة من مستوى الهيموجلوبين في الدم مما يسهم في الزيادة من الطاقة بشكل كبير.