عشبة نزلت من السماء .. تعالج 40 مرض وتسيطر على مستوى السكر بشكل مذهل وتقوي الذاكرة وتحميك من الزهايمر!!

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رياض - احمد صلاح - تعتبر المورينجا واحدة من الاشجار التي تنتشر في مختلف انحاء العالم، ومن الجدير بالذكر ان لها الكثير من الاستخدامات التي قد تم الاستفادة منها على مر العصور، ليس هذا فقط بل انه قد تم استخدامها كنوع من انواع البدائل لزيت الزيتون، حيث ان الزيت الخاص بها يشبة في مكوناته زيت الزيتون بشكل كبير

فوائد المورينجا للجسم