انت الأن تتابع خبر وصفة ذهبية للعرايس.. مقشر الكرب والاكواع للعرايس لازالة السواد وتبييض المناطق الصعبه والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر الركب والأكواع من أكثر المناطق التي تتعرض للاسمرار نتيجة تراكم الجلد الميت والعوامل البيئية المحيطة لذلك، تبحث الكثير من السيدات عن حلول فعالة وطبيعية لتفتيح هذه المناطق واستعادة نعومتها وجمالها، من هنا تأتي أهمية مقشر العروسة الرائع، الذي يتميز بتركيبته الطبيعية وسهولة تطبيقه في المنزل للحصول على نتائج مبهرة خلال وقت قصير، في هذا المقال، سنستعرض أبرز وصفات المقشر وكيفية استخدامها للحصول على أفضل النتائج.

مقشر القهوة وزيت الزيتون

المكونات:

ملعقتان كبيرتان من مسحوق القهوة.

ملعقتان كبيرتان من السكر الأبيض.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

طريقة التحضير:

امزجي القهوة والسكر وزيت الزيتون جيدا.

أضيفي ماء الورد وقلبي حتى تحصلي على خليط متجانس.

اغسلي الركب والأكواع بالصابون وجففيها تماما.

ضعي الخليط على المناطق المراد تفتيحها ودلكي بحركات دائرية لمدة 5 دقائق.

اتركيه لمدة 30 دقيقة ثم اغسليه بالماء الفاتر وجففي المنطقة جيدا.

قومي بترطيب البشرة باستخدام كريم مرطب.

كرري الوصفة مرتين أسبوعيا للحصول على نتائج مبهرة.

خلطة العسل والنشا

المكونات:

ملعقتان كبيرتان من السكر الخشن.

ملعقتان كبيرتان من القهوة.

ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

ملعقة من النشا.

كوب من الزبادي.

طريقة التحضير:

اخلطي القهوة والنشا معا في وعاء.

أضيفي العسل والزبادي وقلبي حتى تحصلي على قوام كريمي.

اغسلي المنطقة المستهدفة وجففيها.

ضعي الخليط ودلكي بحركات دائرية لمدة 10 دقائق.

اتركي الخليط ليجف ثم اغسليه بالماء الفاتر.

كرري الوصفة مرة أسبوعيا للحفاظ على بشرة ناعمة ومشرقة.

أهم النصائح الإضافية للحصول على تقشير مثالي

للحصول على تقشير مثالي يجب اتباع النصائح التالية ومنها: