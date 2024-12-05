"مكون طبيعي ذو رائحة قوية ومزعجة!"... يحسن الجهاز الهضمي ينظم الكوليسترول ويخلصك من أمراض الرئتين!!!؟

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رياض - احمد صلاح - الخس البري هو نوع من النباتات العشبية التي تنتمي إلى فصيلة “الترابنتيس وهو قريب من الخس العادي الذي نستخدمه في السلطة يوميًا لكنه يختلف عنه في الحجم والطعم، حيث يتمتع بنكهة أكثر مرارة وأوراق صغيرة ورفيعة يعتبر الخس البري من النباتات البرية التي تنمو في المناطق المعتدلة والمناطق القريبة من السواحل، وله تاريخ طويل من الاستخدامات الطبية والطبيعية في العديد من الثقافات حول العالم ورغم أن الخس البري قد يكون أقل شهرة من الخس العادي، إلا أن له العديد من الفوائد الصحية التي تجعله يستحق الاهتمام.

القيمة الغذائية للخس البري

الخس البري يحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة التي تعزز من صحة الجسم يتسم بانخفاض السعرات الحرارية،

مما يجعله خيارًا مثاليًا للأشخاص الذين يسعون لفقدان الوزن. كما يحتوي على:

– الألياف الغذائية: التي تساعد في تحسين صحة الجهاز الهضمي وتساهم في تنظيم حركة الأمعاء.

– الفيتامينات: مثل فيتامين C وفيتامين A، التي تعمل على تعزيز صحة المناعة وتحافظ على صحة الجلد والعينين.

– المعادن: مثل الكالسيوم والمغنيسيوم، التي تدعم صحة العظام والجهاز العصبي.

– الماء: حيث يحتوي على نسبة عالية من الماء، مما يساعد في ترطيب الجسم وتعويض السوائل.

فوائد الخس البري الصحية

1. تعزيز صحة الجهاز الهضمي:

الخس البري غني بالألياف، التي تعد ضرورية لصحة الجهاز الهضمي تساعد الألياف في تحسين حركة الأمعاء وتنظيم الهضم، مما يقلل من مشاكل مثل الإمساك. كما أن الخس البري يحتوي على مواد مضادة للبكتيريا يمكن أن تساهم في الحفاظ على صحة الأمعاء.

2. تنظيم مستويات السكر في الدم: