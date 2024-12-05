انت الأن تتابع خبر متقوليش لسلفتك عليها..تخلصي من الكرش بدون رجيم...مكون موجود في كل بيت...هينسف الدهون...خليكي ناصحة.ط وجربيه!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر الفازلين من أكثر المستحضرات الموجودة في مختلف المنازل والتي يتم استخدامها على نطاق واسع

خلطة مجربة من الفازلين والزنجبيل للتخلص من الدهون

يمكنك التخلص من الكرش بكل سهولة من خلال هذه الوصفة البسيطة حيث يتم عمل التالي:

في البداية يتم عمل خليط من استخدام كمية من زيت الزيتون على النار.

ومن ثم اضافة معلقة كبيرة من الزنجبيل وملعقة أخرى من النعناع.

ونترك المكونات حتى تغلي ونضيف لةا الفازلين مع التقليب المستمر.

نقوم بتوزيع الخليط على البطن ونتركه لمدة ساعتين على الأقل.

ثم نقوم بغسل المكان بالمياة مع الحرص على التكرار ثلاث مرات في الأسبوع الواحد للحصول على نتيجة ممتازة.

خلطة رائعة من الفازلين مع خل التفاح للحد من الكرش

يمكنك عمل وصفة ممتازة من خلال القيام بالخطوات التالية:

نقوم بعمل خليط من الفازلين مع إضافة كمية من خل التفاح.

ثم نقوم بتوزيع الخليط على المكان الذي نريد تخسيسة.

ثم نتركه لمدة ساعة و نقوم بشطف المكان بالماء البارد مع تكرار الوصفة مرتين في الأسبوع.

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