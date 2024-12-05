طرق علاج النحافة وصفات سريعة لزيادة الوزن

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رياض - احمد صلاح - تبحث العديد من السيدات عن علاج النحافة ويرغبون في زيادة الوزن بسرعة وذلك للحصول على قوام جميل يدل على ألأنوثة ويعطي الثقة بالنفس، إذا كنتي تخافين من تجربة الخلطات الطبية والعلاجات الكيميائية وتخشين من آثارها الجانبية فيمكنك صنع مشروبات في منزلك ستعمل على زيادة وزنك بسرهة كبيرة فتابعينا لتتعرفي عليها.

علاج النحافة

علاج النحافة بعصائر مختلفة:

التمر الجاف باللبن:

لا يمكن أن ننسى أن التمر له قيمة غذائية عالية وهو يحتوي على فيتامينات هامة مثل أ وفيتامين ج وفيتامين هـ وفيتامين ك وفيتامين ب 2 وفيتامين ب 6 والنياسين والثيامين كما أنه مصدر وفير بالسكر ليمدك بالطاقة الكافية كما يزيد من وزنك.

إذا أضفت اللبن إلى الحليب فهذا سيساعد على زيادة السعرات الحرارية في الوجبة وستكتسبين الوزن في أقل من شهر.

المانجو مع الحليب:

إذا أردت زيادة الوزن فعليك تناول ثلاث حبات أو حبتين كبيرتين من المانجو يومياً وإتباعه بشرب كوب من الحليب الدافئ فكل هذا سيزيد من كمية السكر والبروتينات الداخلة في الجسم والتي تساعد على بناء الجسم وزيادة كتلته.

يمكنك صنع خليط من كلاً منهما في عصير وتناوله مع العسل الأبيض.

مأكولات تساعد على زيادة الوزن: