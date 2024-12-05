حتبقي قمرين.. مواد طبيعية لتوحيد لون البشرة والقضاء على البقع الداكنة "نضارة ووجه مشرق"

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رياض - احمد صلاح - مواد طبيعية لتوحيد لون البشرة والقضاء على البقع الداكنة حيث تتعرض البشرة إلى أشعة الشمس الضارة باستمرار تحديداً في فصل الصيف، مما يجعل البشرة تكتسب اللون الداكن والبقع الغير مرغوب في وجودها، ودائماً تبحث الفتيات عن مكونات أو مواد طبيعية تساعدها على التخلص من تلك المشكلة بشكل نهائي وتحصل على بشرة خالية من العيوب والشوائب، وتستطيع المواد الطبيعية أن تعطيك النتيجة التي تحتاج لها نظراً إلى احتوائها على عناصر طبيعية تفيد البشرة وتغذيها بعمق شديد، وهناك بعض المواد التي سوف نقدمها لكم والتي تساعدكم كثيراً في الحصول على بشرة موحدة اللون خالية من البقع الداكنة.

مواد طبيعية لتوحيد لون البشرة والقضاء على البقع الداكنة

يوجد مواد طبيعية عديدة يمكن لها أن تقوم بتفتيح البشرة وتوحيد لونها وتقضي تماماً على البقع الداكنة ومن تلك المواد التالي:

‎الحليب

يحتوي الحليب على عناصر غذائية تساهم في حماية البشرة من وجود التصبغات والبقع الداكنة التي تعطي للبشرة لون بشرة موحد ومظهر مشرق، ويتم استخدام مقدار مناسب من الحليب ويغمر به قطعة نظيفة من القماش القطني وانتظري حتى أن تمتص الحليب ويتم فردها على البشرة واتركيها لمدة 5 دقائق لكي تستفيد البشرة من العناصر الموجودة به.

العسل

يعد العسل من أهم المنتجات الطبيعية التي تساعد على تغذية البشرة بعمق شديد بالإضافة إلى جعلها رطبة ويحافظ على لونها، كما أنه يقضي على الجلد الميت الذي يكون من أهم الأسباب المؤدية إلى ظهور التصبغات، لذا يكون من الأفضل تطبيق العسل على البشرة وتركه 5 دقائق ومن ثم غسله بالماء الفاتر.

الشوفان