انت الأن تتابع خبر اعمليها في بيتك "بنوع من الخضار" .. وصفات طبيعية لعلاج مشاكل البشرة وحماية الجلد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وصفات طبيعية لعلاج مشاكل البشرة وحماية الجلد حيث يوجد أنواع متنوعة من الخضار يساعد على حماية البشرة من المشكلات التي تظهر عليها مع مرور الوقت، حيث أن البشرة تعاني من مشكلات عديدة مثل ظهور حب الشباب والبثور وعلامات الشيخوخة والتقدم بالعمر، وكل هذه عبارة عن مشكلات تبحث المرأة لها عن حلول تقضي عليها دون أن يتأذى الجلد، ومن أنواع الخضار الذي يستطيع معالجة مشكلات البشرة وحماية الجلد البقدونس فهو علاج طبيعي يحمي البشرة من الداخل والخارج عن طريق تناوله أو استعماله في عمل الوصفات الطبيعية المختلفة.

فوائد البقدونس لصحة البشرة

يحتوي البقدونس على مجموعة مختلفة من الفوائد التي تستفيد منها البشرة والجلد والتي تضم الآتي:

يوجد بالبقدونس اللوتين وهو من أحد أنواع الكاروتينات التي تتميز بتأثير مضاد للأكسدة ويعمل على تخفيف الضرر التأكسدي بطبقات الجلد العليا.

يحد من ظهور علامات التقدم بالعمر المبكرة فهو يحفز الكولاجين لاحتوائه أيضاً على فيتامين سي الذي يكون مضاد للأكسدة قوي وفعال يعزز الكولاجين بالجسم، وهذا يساهم في تقليل ترهل الجلد ويجعل البشرة مرنة ومتماسكة.

وصفات البقدونس للبشرة

نظراً لاحتواء البقدونس على كثير من الفوائد يتم الاستفادة منه عن طريق الوصفات والخلطات المنزلية والتي تضم التالي:

ماسك البقدونس والشوفان

يتم استخدام هذه الوصفة من أجل تفتيح ونضارة البشرة، ويتم استخدامها عن طريق فرم كمية قليلة من عروق أوراق البقدونس المضاف لها ملعقة من الشوفان واللبن الرائب وقطرات زيت شجرة الشاي، واخلطي المكونات جيداً مع بعضهم، بعد ذلك يتم فرد الماسك على البشرة النظيفة وانتظري 15 دقيقة بعدها يتم تنظيف البشرة بالماء كالمعتاد.

ماسك البقدونس وخل التفاح