انت الأن تتابع خبر بمكونات طبيعية حضري أحمر شفايف في المنزل لشفاه وردية طوال اليوم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تتعرض الشفاه للتشقق خاصة مع دخول فصل الشتاء ولهذا تسعى كل امرأة للبحث عن وصفات طبيعية لتوريد الشفاه في المنزل دون الحاجة لشراء أي منتجات ضارة، حيث يتم مزج أكثر من مكون مما ينجم عنه ترطيب الشفاه والتخلص من أي تشققات بها دون ترك أي آثار سلبية عليها.

طريقة عمل أحمر شفاه طبيعي في المنزل

توجد العديد من الوصفات الخاصة بتحضير أحمر الشفاه في المنزل بمكونات طبيعية، حيث أن الشفاه الداكنة تسبب الإزعاج الكبير لمعظم السيدات مما يجعلهم يبحثون عن طريقة فعالة لتوريد الشفاه.

وصفة الرمان لتوريد الشفاه

الرمان يساعد في توريد الشفاه بشكل كبير خاصة إذا تم إضافة بعض العناصر المرطبة إليه.

مكونات الوصفة

ملعقة كبيرة بذور رمان.

ملعقة كبيرة زبادي.

ملعقة صغيرة ماء ورد.

طريقة تحضير الوصفة

امزجي بذور الرمان مع الزبادي وماء الورد واتركي المزيج لمدة 10 دقائق للاستفادة من لون الرمان الأحمر.

استخدمي مستخلص المياه وقومي بتدليك الشفاه به لبضع دقائق وبعدها قومي بشطف الشفاه بالماء واحرصي على تكرار هذه الوصفة يوميًا.

وصفة الفراولة لتوريد الشفاه

تستخدم الفراولة في توريد الشفاه بشكل فعال خاصة إذا تم استخدامها بطريقة صحيحة، علاوة على زيادة ترطيب الشفاه والحد من تعرضها للتشقق.

مكونات الوصفة

5 حبات فراولة.

ملعقتان كبيرتان صودا الخبز.

طريقة تحضير الوصفة

اهرسي حبات الفراولة جيدًا وقومي بإضافة صودا الخبز إليها واخلطي المكونين جيدًا معًا.

استخدمي هذا الخليط على الشفاه يوميًا في المساء واتركيه عليها لليوم التالي وبعدها قومي بشطف الشفتين بالماء واستمري على ذلك يوميًا.

وصفة الليمون للشفتين

الليمون معروف في تقشير الشفايف لأنه يساعد في التخلص من أي اسمرار كما أنه يستخدم كمقشر للجلد الميت والحفاظ على الشفاه ناعمة.

مكونات الوصفة

نصف ليمونة.

ملعقة صغيرة سكر.

طريقة الاستخدام