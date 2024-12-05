ماسك لبان الدكر لبشرة اصغر في السن وأكثر نضارة من أول استخدام

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رياض - احمد صلاح - ماسك لبان الدكر من أنواع الماسكات التي تساعد في تفتيح لون البشرة والتخلص من أي تجاعيد بها، حيث يتم مزجه مع أكثر من مكون لتحضير ماسك فعال يسهم في جعل البشرة أصغر، كما أنه لا يستغرق وقتًا طويلًا ويكون جاهز ويتم تطبيقه مباشرة على البشرة للحفاظ على نضارتها.

تحضير ماسك لبان الدكر للبشرة الصافية

ماسك لبان الدكر يساعد في علاج الكثير من مشكلات البشرة حيث أنه يقضي نهائيًا على حب الشباب علاوة على أنه يساعد في القضاء على الجلد الميت.

مكونات ماسك لبان الدكر للبشرة

ملعقة لبان دكر مطحون.

ملعقة صغيرة نشا.

كمية من الماء.

طريقة تحضير الماسك

ضعي قدر به الماء ولبان الدكر على النار واتركيه حتى يسخن قليلًا ومن ثم قومي بإضافة النشا إليه.

امزجي المكونات مع بعضها البعض جيدًا حتى يصبح القوام سميك وبعدها ارفعيه عن النار واتركيه جانبًا حتى يبرد.

طبقي الماسك على البشرة واتركيه لمدة 15 دقيقة لضمان الحصول على نتيجة أفضل.

اشطفي الوجه بماء فاتر بعد ذلك للتخلص نهائيًا من آثار الماسك وجففيه بمنشفة نظيفة.

احرصي على تطبيق هذا الماسك على البشرة بمعدل مرتين كل أسبوع للحصول على نتائج سريعة.

فوائد ماسك لبان الدكر

يعتبر ماسك لبان الدكر من الماسكات المميزة التي يقع الاختيار عليها بشكل كبير عن غيرها، حيث تتمثل فوائده فيما يلي: