انت الأن تتابع خبر وداعًا للمعاناة والإحراج.. وصفة طبيعية لتفتيح البشرة والقضاء على الحبوب والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يساعدك الوصول إلى وصفة طبيعية لتفتيح البشرة على التخلص من مشكلة البقع الداكنة خلال وقت قصير، حيث أن المعاناة من انتشار البقع الداكنة في الوجه من المشكلات المزعجة التي يمكن مواجهتها، كما أنها يمكن أن تنتج عن البقاء لفترة طويلة في أشعة الشمس، ولكن لن يكون من الصعب مرة أخرى التخلص منها وبطريقة مكونة من مواد طبيعية.
وصفة طبيعية لتفتيح البشرة والقضاء على الحبوب
هناك أكثر من وصفة يمكنكِ الاستعانة بها من أجل تفتيح البشرة والتخلص من الحبوب، وتنحصر أبرز هذه الوصفات فيما يلي:
- وصفة العسل: يشتهر العسل الطبيعي بكونه من المواد الفعالة في الحد من آثار التصبغ المفرطة على البشرة، ويمكن صنع هذه الوصفة عبر تطبيق العسل مع الزبادي وخلطهم جيدا ووضعه على البشرة ثم غسلها بالماء، تكرر هذه الوصفة مرتين أسبوعيا.
- وصفة الخيار: الخيار يعتبر من المواد التي بإمكانها تقليل آثار التصبغات من على الوجه، ويتم تحضير هذه الوصفة عن طريق بشر الخيار ومزجه مع القليل من جل الصبار، ويوزع هذا المزيج على الوجه والرقبة ثم الانتظار لمدة ربع ساعة ثم شطف الوجه بالماء الفاتر، ينصح بإجراء هذه الوصفة مرة أسبوعيًا.
وصفة البابايا والكركم
- وصفة البابايا: البابايا هو نوع من الخضراوات التي تستخدم في تصنيع المنتجات التي تساعد على تفتيح البشرة والتخلص من الندبات، ويمكنكِ تحضير هذه الوصفة من خلال هرس ثمرة بابايا مع قطرات من زيت اللوز ومزجهم سويا، طبقي هذا المزيج على وجهكِ لمدة ربع ساعة ثم اغسليه بالماء الفاتر، كرري هذه الخطوات مرتين أسبوعيا.
- وصفة الكركم: يتميز الكركم باحتوائه على مواد مضادة للأكسدة ومطهرة تساعد على تحسين البشرة، ويمكنكِ استخدامه عبر مزج ملعقتين صغيرتين من الطحين مع ملعقة من الكركم البودر والقليل من عصير الليمون، ويترك المزيج على الوجه حتى يجف ثم يفرك ويغسل الوجه بالماء الفاتر.