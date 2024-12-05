طريقة عمل وصفة زيت جوز الهند ومسك العروس لتبييض وترطيب الجسم في فصل الشتاء

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رياض - احمد صلاح - تعد وصفة زيت جوز الهند ومسك العروس من الوصفات الامنة على صحة الجسم وهي تحتوي على مكونات بسيطة متوفرة في البيت تعطي الجسم رائحة عطرية قوية تخلصه من العرق والرائحة الكريهة، وهي أفضل من استخدام المعطرات الجاهزة التي تسبب تلف البشرة على مدي الاستخدام، وهي من الوصفات الفعالة نتائجها تظهر على البشرة من أول استخدام، وتعمل على إزالة طبقات الجلد الميتة

مكونات عمل وصفة زيت جوز الهند ومسك العروسة لتبييض الجسم

تتكون الوصفة من بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهي كما يلي: –

فنجان صغير من زيت جوز الهند.

ملعقة صغيرة من مسك العروسة المطحون.

ملعقتين من أي كريم مرطب.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير وصفة زيت جوز الهند ومسك العروسة بخطوات سهلة وسريعة بالمنزل وهي كما يلي: –

نحضر وعاء ونضع به زيت جوز الهند والمسك ونقلبهم مع بعض جيداً.

ثم نقوم بإضافة الكريم المرطب ونقلب جيداً حتى تمتزج المكونات مع بعضها.

نقوم بدهن الجسم كل يوم بعد الاستحمام مباشرة حتى نعطي لجسم رائحة عطرية قوية وجميلة.

مكونات عمل وصفة زيت جوز الهند وشمع العسل لتعطير الجسم

تحتوي الوصفة على مكونات بسيطة سوف نتعرف عليها وهي كما يلي:-

مكعب من شمع العسل.

ملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند.

طريقة التحضير