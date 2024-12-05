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رياض - احمد صلاح - مع بداية فصل الشتاء ومع انخفاض درجة الحرارة يتأثر الجسم بشكل عام بسبب العوامل الجوية، حيث يزيد جفاف الجلد والأظافر، كما تزيد هشاشة الأظافر ويقل لمعانها، حتى تظهر بمظهر باهت وتصبح أضعف، ومع تلك التغيرات يزيد قلق معظم الفتيات وتبدأ في البحث عن وصفات طبيعية للقضاء على جفاف الأظافر وتقويتها في المنزل دون الاضطرار إلى زيارة صالونات التجميل.

وصفات طبيعية للقضاء على جفاف الأظافر

نقدم لكي سيدتي من خلال السطور القادمة أفضل الوصفات المنزلية التي تزيد من قوة أظافرك وتعطيها مظهر لامع وصحي:

زبدة الشيا لتقوية وترطيب الأظافر

تساعد هذه الوصفة في علاج جفاف الأظافر، والتخلص من التشقق الناتج عن انخفاض درجة الحرارة، ويتم اتباعها كالآتي:

مكونات الوصفة

ملعقتان كبيرتان زبدة شيا.

ملعقة زيت زيتون.

14 قطرة ماء ورد.

خطوات تحضير وتطبيق الوصفة

في البداية ضعي زبدة الشيا في وعاء صغير، وأضيفي إليها ماء الورد وزيت الزيتون واخلطي كل المكونات معا إلى أن تتجانس.

البدء في نقع أظافرك في هذا الخليط، ثم ضعي كمية من الخليط على أظافرك وارتدي قفازات للحصول على نتيجة فعالة.

انتظري مدة لا تقل عن ثلث ساعة، ثم اشطفي أظافرك باستخدام الماء الدافئ أو الفاتر.

وصفة زيت الزيتون لترطيب الأظافر

تعتبر تلك الوصفة من أشهر الوصفات المنزلية المستخدمة في ترطيب الأظافر، ويمكنكِ تطبيقها من خلال الخطوات التالية:

المكونات

ثلاث ملاعق زيت زيتون.

ملعقة ونصف عصير ليمون.

نصف ملعقة كبيرة ثوم مفروم.

خطوات التطبيق

أولا اخلطي زيت الزيتون والثوم المفروم وعصير الليمون في وعاء.

انقعي أظافرك داخل هذا الخليط مدة لا تزيد عن ربع ساعة.

ثم اغسلي يديكِ جيدا بالماء الفاتر، ويمكن تكرار هذه الوصفة مرة في الأسبوع للحصول على أظافر قوية ولامعة.

صفار البيض لترطيب الأظافر وتقويتها

يمكن استخدام هذه الوصفة مرتين في الأسبوع وستتمتعين بأظافر ذات لون وردي، حيث تعمل الوصفة على تغذية الأظافر وزيادة نعومتها:

المكونات

صفار بيضتين.

ربع كوب لبن.

ملعقة عسل نحل.

طريقة تطبيق الوصفة