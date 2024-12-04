انت الأن تتابع خبر هتندم لو مجربتهاش...مكسرات مفيدة للجسم..هتمدك بالفيتامينات والمعادن الهامة...تعرف عليها وادعيلي!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بالطبع تعتبر المكسرات من أهم المسليات التي يعشقها الكبار والصغار، كما أنها تساعد في مد الجسم بالكثير من المعادن والفيتامينات،

فوائد تناول اللوز

هناك فوائد كثيرة سوف تحصل عليها عند تناول اللوز بشكل يومي، وتتمثل الفوائد فيما يلي:

يحتوي اللوز على الكالسيوم والبوتاسيوم بالنسبة كبيرة مما يساعد في الحفاظ على صحة العظام وكذلك يمنع مشاكل الأسنان المختلفة.

كما أنه يساعد في شكل رائع لانها يعطي احساس بالشبع لفترات طويلة وبذلك فهو يعتبر رائع في الحمية الغذائية.

كما أنه يحتوي على سعرات حرارية بنسبة كبيرة يمكنك تناول ما يقارب من 15 حبة من اللوز بصورة اليومية حيث أنها تبلغ ما يقارب من 35 جرام في اليوم، وعليك أن لا تتجاوز الـ 40 جرام في اليوم الواحد من اللوز حتى لا يكون هناك أي آثار جانبية بسبب ذلك.

انواع مكسرات أخرى مفيدة للجسم

هناك عدد كبير من المكسرات الأخرى التي يمكنك تناولها بدون أي قلق منها ومن أهم هذه المكسرات ما يلي: