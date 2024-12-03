ماهو تفسير حلم الإصابة بفيروس؟

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رياض - احمد صلاح - عادة يرمز ظهور الوباء في الأحلام إلى إحباط الرائي نتيجة قيامه بأشياء لا يحبها في الواقع.

- وقد يشير هذا الحلم إلى انتشار مرض معدٍ أو مرض ينتقل بالوراثة بين الأهل والأقارب.

- إذا شاهد الرائي نفسه وكأنه خائف من وباء في منامه، كانت الرؤيا دلالة على سيطرة الهم والقلق عليه في الواقع.

- أما إن رأى الحالم أن آخرين خائفون من الوباء في الحلم، أنبأته الرؤيا حينها بحدوث أحداث غير خيّرة له.

ما هو تفسير حلم الإصابة بفيروس؟

- حلم الإصابة بفيروس يبشّر الرائي بأنه بصحة جيدة في الواقع.

- لكن إن شاهد الرائي نفسه وهو يرقد في سريره بعد إصابته بفيروس معين وحوله أشخاص ينظرون إليه في منامه، فهذا دليل على وجود منافقين وحقودين حوله في حياته الواقعية.

- أما إن كان الرائي مصاباً بفيروس وهو موجود خارج المنزل، فهذا يعني أنه سيعاني من الكثير من الضيق والهم والقلق.