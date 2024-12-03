انت الأن تتابع خبر بدل متروحي للكوافير وتدفعي كتير.. افضل الوصفات الطبيعية والامنه لتقشير الجلد الميت من القدمين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يبحث العديد عن طريقة تقشير القدمين خاصة السيدات، لذا يذهب البعض الي صالونات التجميل لإجراء عملية تقشير القدم حيث يعتبر وجود جلد ميت في القدم غير مرغوب فيه والجدير بالذكر أن عملية تقشير القدم مفيده لأنها تجدد الخلايا لكن لا يرحب الكثير وجود الجلد الميت في القدم، لذا من خلال المقال التالي سوف نوضح وصفة تقشير القدمين تابعونا لمعرفة المزيد والتفاصيل.

وصفة تقشير القدمين

بعض الأشخاص يستخدمون بيكربونات الصوديوم في وصفة التقشير قد تكون صحيحة لكن ينبغي استشارة الطبيب أولا

مكونات الوصفه

نحضر حمام ماء ونضع به.

كمية مناسبه من كربونات الصوديوم.

نقوم بوضع القدم في حمام الماء لمدة 20 دقيقه يتم إخراج القدم من حمام الماء عند احمرارها.

عن طريق حجر حاف يتم تقشير القدمين وإزالة الجلد الميت.

طرق تقشير القدمين باستخدام صودا الخبز

كما يستخدم كربونات الصوديوم في تقشير القدمين يمكن أيضا استخدام صودا الخبز في عملية التقشير وسوف نوضح لكم الطريقة:

نضع كمية من الخل في حمام ماء ونضع فيه القدمين.

توجد في مقشرات القدم بعض الحبيبات التي تساعد في إزالة الجلد الميت.

نقوم بوضع القدم داخل محلول الملح.

طريقة تقشير القدمين بالعسل

يساعد العسل في نعومة الجلد لذا يمكن استخدامه في تقشير وتنعيم القدم لذا سوف نوضح طريقة تحضير وصفة التقشير باستخدام العسل تابعونا:

نحضر كمية من الماء مع إضافة املاح ابسوم.

ثم نضع عليهم العسل مع التقليب ثم نضيف السكر ونخلط جيدا.

ثم نضيف زيت الليمون وزيت جوز الهند.

ثم باستخدام هذا الخليط يتم فرك القدمين لإزالة الجلد الميت لمدة لا تقل عن 10 دقائق ثم نقوم بغسل القدم.

طريقة آخري