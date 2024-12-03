انت الأن تتابع خبر «كولاجين طبيعي في البيت بدون تكلفه..!!) وصفة كريم لبان الذكر لتفتيح البشرة وازالة التجاعيد ونضارة البشرة هترجعلك الشباب لو عمرك 70 سنة..!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لبان الذكر هو سر طبيعي قديم في عالم الجمال، بفضل خصائصه المذهلة في تفتيح البشرة ومحاربة التجاعيد يحتوي لبان الذكر على الكولاجين الطبيعي الذي يعمل على تجديد خلايا البشرة وشدها، مما يجعله مكونا مثاليا لإعداد كريم طبيعي يعيد لبشرتك إشراقتها وشبابها وفي هذا المقال، سنتعرف على طريقة إعداد كريم لبان الذكر المنزلي وفوائده المذهلة.

فوائد كريم لبان الذكر للبشر

1. يحتوي لبان الذكر على مركبات تزيل التصبغات والبقع الداكنة، مما يمنح البشرة لونا موحدا.

2. يعزز إنتاج الكولاجين الطبيعي، مما يساعد في تقليل الخطوط الدقيقة وشد البشرة.

3.يحافظ على رطوبة البشرة، مما يجعلها ناعمة ونضرة.

4. يعمل على تجديد خلايا البشرة، مما يساعد في تحسين مظهر الندوب.

5. يمتاز بخصائص مضادة للبكتيريا والالتهابات، مما يجعله مثاليًا للبشرة الحساسة.

مكونات كريم لبان الذكر الطبيعي

ملعقة كبيرة من لبان الذكر المطحون.

كوب من الماء الساخن.

ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند أو زيت اللوز.

ملعقة صغيرة من جل الألوفيرا.

قطرات من زيت الورد (اختياري) لإضافة رائحة عطرية.

طريقة التحضير

1. انقعي لبان الذكر المطحون في كوب من الماء الساخن واتركيه لمدة 12 ساعة حتى يتحول الماء إلى لون أبيض ثم صفي الماء جيدًا للحصول على السائل المنقوع فقط.

2. امزجي منقوع لبان الذكر مع زيت جوز الهند أو زيت اللوز وملعقة جل الألوفيرا ثم أضيفي بضع قطرات من زيت الورد (اختياري) للحصول على رائحة منعشة.

3.صبي الخليط في علبة نظيفة ومحكمة الإغلاق، واحفظيها في الثلاجة.

طريقة الاستخدام