وصفات لمنع تجاعيد الوجه وشد البشرة

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رياض - احمد صلاح - التجاعيد أمر لا بد من حدوثه مع تقدم العمر إلا أنه يُمكن تأخير هذه التجاعيد قدر المستطاع باتباع قائمة وصفات طبيعية لتأخير التجاعيد.

وفي ما يأتي بعض الوصفات الطبيعية والفعّالة من أجل تأخير ظهور تجاعيد البشرة:

1. قناع الجزر والعسل

​الجزر غني بالبيتا كاروتين (Beta carotene)، والذي يحتوي على مضادات الأكسدة التي تؤخر من ظهور التجاعيد، كما يحتوي الجزر على فيتامين ج (Vitamin C) الذي يعمل على إنتاج الكولاجين الذي يمنع ظهور التجاعيد.

أما العسل فيعمل على إمداد البشرة بالعناصر والفيتامينات اللازمة للوقاية من ظهور التجاعيد والخطوط في البشرة، هذه الفوائد جعلت من قناع الجزر والعسل ضمن وصفات طبيعية لتأخير ظهور التجاعيد الفعالة.

لإعداد وتطبيق القناع تُتبع الخطوات الآتية:

تُمزج ملعقتين من الجزر المسلوق والمهروس مع ملعقتين من العسل الأبيض، وملعقة من تراب القصار أو ما يُعرف بالطين الأخضر.

يُطبق المزيج على البشرة، ويُترك لمدة 15 إلى 20 دقيقة على البشرة.

تُضاف بعض قطرات الماء للبشرة على المزيج وتُدلك البشرة بلطف لمدة 2 إلى 3 دقائق.

تُغسل البشرة بالماء الدافئ ويتبعه الغسل بالماء البارد.

2. قناع الشوفان والحليب

وصفات طبيعية لتأخير ظهور التجاعيد أحدها وصفة الشوفان والحليب، حيث يفيد الشوفان كثيرًا في شد الوجه، ويمنح البشرة حيوية ونضارة، وخاصةً مع الحليب الذي يزيد من إنتاج الكولاجين الذي يساهم في الاحتفاظ بشباب البشرة.

لتطبيق هذا القناع يجب اتباع الخطوات الآتية:

تُحضر المكونات الآتية:

ملعقتان من الشوفان.

نصف فنجان صغير مملوء بالحليب.

ملعقتان زيت زيتون.

يُوضع الحليب والشوفان في قدر على نار هادئة، وعندما يصبح الشوفان مثل العجين يُضاف زيت الزيتون، ويُترك المزيج على النار لبضع دقائق، ثم يُترك جانبًا حتى يبرد.

يُطبق المزيج على البشرة حتى يجف.

تُغسل البشرة بالماء الدافئ ويتبعه الغسل بالماء البارد.

3. قناع الأفوكادو والألوفيرا

وصفات طبيعية لتأخير ظهور التجاعيد أكثرها فعالية وصفة الأفوكادوا والألوفيرا، حيث أن الأفوكادو يعد من أفضل الأغذية التي تمنع ظهور العلامات المزعجة، وتزيل أي علامات مبكرة تظهر بالوجه؛ لأنه مصدر جيد لفيتامين هـ (Vitamin E)، والأحماض الأمينية المسؤولة عن محاربة التجاعيد.

أما الألوفيرا فتحتوي على حمض الماليك (Malic Acid) الذي يزيد من مرونة الجلد ويُحسن خلاياه.

لتطبيق هذا القناع يجب اتباع الخطوات الآتية:

تُحضر المكونات الآتية:

ثمرة أفوكادو مهروسة.

ملعقتين من جيل الألوفيرا.

نصف ملعقة زيت زيتون.

تُمزج المكونات السابقة معًا جيدًا.

يُطبق المزيج الناتج على البشرة، ويُترك لمدة 20 دقيقة.

تُغسل البشرة بالماء البارد.

تُكرر الوصفة مرتين أسبوعيًا.

نصائح هامة لتقليل من ظهور التجاعيد

بعد التعرف على قائمة وصفات طبيعية لتأخير ظهور التجاعيد، فلنتعرف على أبرز النصائح الهامة لتأخير التجاعيد: