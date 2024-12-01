انت الأن تتابع خبر هترجع تبكي بدل الدموع دم.. علامات خطيرة تشير إلى أنك تعاني من تلف الكبد وموت الكبد .. اعرفها واحمي نفسك فورا!! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يعتبر الكبد أحد الأعضاء الحيوية المهمة في جسم الإنسان حيث يلعب دورا أساسيا في عمليات التحليل والتمثيل الغذائي إضافة إلى مساهمته في تخزين الفيتامينات والمعادن وإزالة السموم من الدم لذلك، فإن تلف الكبد يشكل مشكلة صحية خطيرة تؤثر على ملايين الأفراد حول العالم تتنوع الأعراض التي تدل على تلف الكبد، ويجب الانتباه جيدا لهذه الأعراض حيث إن إهمالها قد يؤدي إلى مضاعفات صحية تهدد الحياة.
علامات تشير إلى تلف الكبد
على الرغم من تنوع الأعراض المرتبطة بأمراض الكبد وتشابهها مع العديد من الأمراض الأخرى إلا أن هناك بعض العلامات التي تشير إلى وجود مرض في الكبد، ويجب التحذير منها ومن بين هذه العلامات:
- تواجه صعوبة في الرؤية أثناء الليل أو عندما يكون الضوء خافتا، وعندما يتعرض الكبد للتلف فإنه يفقد القدرة على التخلص من السموم بشكل فعال، مما يؤدي إلى تراكمها في الدم وهذا يؤثر على وظائف الجهاز العصبي وعينيك، بالإضافة إلى مشكلات في الكبد.
- تلعب الصفراء التي ينتجها الكبد دورا حيويا في امتصاص الفيتامين، وهذا الفيتامين ضروري للخلايا المسؤولة عن التقاط الضوء في العينين، مما يساعدها على التكيف مع درجات الإضاءة المختلفة وعلى الرغم من أن هذه المشكلة ترتبط بشكل أكبر بأمراض مثل إعتام عدسة العين أو الزرق (الجلوكوما)، أو السكري أو ارتفاع ضغط الدم فإن تجاهل دور الكبد يعتبر خطأ جسيما.
- ظهور براز بلون فاتح، حيث يقوم الكبد بإفراز الأحماض الصفراوية للمساعدة في هضم الدهون الموجودة في الأطعمة التي تتناولها، وهذه الصفراء تمنح البراز لونه البني.
- كن حذرا عندما يتعرض الكبد للتلف، حيث يبدأ بتكوين ندبات صغيرة ولكن هذه الندبات يمكن أن تعيق تدفق الدم إلى الوريد، مما يؤدي إلى زيادة كبيرة في الضغط داخل هذا الوريد وقد يترتب على ذلك تراكم السوائل وتورم في الساقين والقدمين.
- هناك مؤشر آخر يتمثل في وجود كميات صغيرة من الدهون المتراكمة تحت الجلد، والتي يمكن أن تظهر أيضا على اليدين أو المرفقين أو مناطق أخرى من الجسم.