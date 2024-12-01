انت الأن تتابع خبر انفذ نفسك وانقذ اسرتك.. علامات خطيرة إذا ظهرت عليك فلا تستهين بها فهي إشارة تنذرك بـ إصابتك بمرض السرطان .. اعرفها بدري بدري أحسنلك والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر الصحة من أهم جوانب الحياة ورغم ذلك، يتجاهل الكثير من الناس العلامات التحذيرية التي قد تشير إلى مشاكل صحية خطيرة من بين هذه المشاكل، يظهر سرطان الشبكية كأحد أنواع السرطانات التي يمكن أن تؤثر على الرؤية وتتطلب رعاية طبية عاجلة يجب أن يكون الجميع متيقظين تجاه العلامات التي قد تدل على الإصابة بسرطان الشبكية لا تترك صحتك للصدفة كن حذرا من الأعراض التي قد تبدو بسيطة، فقد تكون مؤشرات لمشاكل صحية أكبر تذكر دائما أن الوقاية أفضل من العلاج، وأن الكشف المبكر هو الخطوة الأولى نحو حياة صحية وآمنة احذر قبل فوات الأوان، فالصحة هي الثروة الحقيقية.

ما هو ورم الشبكية

ورم الشبكية هو نوع من أنواع سرطان العين الذي يبدأ عادة في الشبكية، وهي الطبقة الحساسة للضوء الموجودة في مؤخرة العين يعد سرطان الشبكية أكثر شيوعا لدى الأطفال، لكنه قد يؤثر أيضا على البالغين، يكمن خطر هذا المرض في أنه قد يتطور دون أن يشعر الشخص بذلك مما يستدعي ضرورة الوعي التام بالأعراض التي قد تشير إلى وجوده.

العلامات المبكرة لسرطان الشبكية

تتضمن الأعراض المبكرة لسرطان الشبكية ظهور تغييرات واضحة في لون بؤبؤ العين حيث يمكن أن يظهر البؤبؤ بلون أبيض أو باهت، خاصة في الصور المأخوذة بالإضاءة المنخفضة وباستخدام الفلاش يعتبر هذا العرض من العلامات التحذيرية الهامة للإصابة، ويجب عدم تجاهل أهميته.

أعراض أخرى يجب مراقبتها

الإضافة إلى تغيير لون البؤبؤ، توجد مجموعة من الأعراض الأخرى التي قد تدل على وجود مشاكل أكثر خطورة مثل:

قد يشعر المريض بعدم القدرة على التحكم في حركة عينيه بشكل صحيح.

يحدث ذلك عندما لا تستطيع العينان التركيز على النقطة نفسها.

قد يشير هذا الألم إلى تدهور الحالة الصحية.

يمكن أن يحدث هذا من دون سبب واضح، مما يشير إلى وجود مشكلة داخل العين.

يعاني المريض من مشاكل في الرؤية، مما يؤثر سلبا على الأنشطة اليومية التي يقوم بها.

إذا كانت العين تتعرض للإصابة بالعدوى بشكل متكرر، فقد يدل ذلك على ضعف في الجهاز المناعي أو على وجود مشكلة أكثر خطورة.

أي تغيير في لون قزحية العين قد يشير إلى وجود حالة غير طبيعية.

أهمية الكشف المبكر