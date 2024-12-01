وصفه جبارة.. جربها وهتنسى الأرق وهيكون النوم أسرع حاجة بتحصل في يومك.. بهار موجود في كل بيت يقوم بعمل اقوى الادوية المنومه.. كوب منه يجعلك تنام بسرعة ويسكن كل اوجاعك!!

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رياض - احمد صلاح - العصفر المعروف أيضا باسم الكركم الأحمر أو الزعفران هو نبتة عشبية تنتمي إلى عائلة الآسباراجية ويتميز بفوائده الصحية المتنوعة، ومن أبرزها مساهمته في تحسين جودة النوم يحتوي العصفر على مركبات طبيعية تعطيه خصائص مهدئة تساعد على الاسترخاء والنوم العميق.

المركبات النشطة في العصفر وفوائدها

يحتوي العصفر على مجموعة من المركبات الفعالة التي تعزز الصحة العامة وتحسن نوعية النوم ومن أبرز هذه المركبات الكورستين الذي يمتاز بخصائص مضادة للأكسدة والالتهابات مما يساعد على تهدئة الجسم، كما يحتوي العصفر على اللوتين الذي يعزز صحة العينين والزعفرانين الذي يتمتع بتأثيرات مضادة للاكتئاب، مما يعزز الاسترخاء ويهيئ الجسم للنوم.

طرق استخدام العصفر لتحسين النوم

يمكن استخدام العصفر بعدة طرق لتحسين نوعية النوم، ومن أبسط هذه الطرق تحضير شاي العصفر وذلك بإضافة ملعقة صغيرة من مسحوق العصفر إلى كوب من الماء المغلي، ثم تركه لمدة عشر دقائق قبل تصفيته وشربه قبل النوم كما يمكن تناول كبسولات تحتوي على مسحوق العصفر أو الكوركومين تحت إشراف طبيب بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام زيت العصفر لتدليك الجسم أو إضافته إلى ماء الاستحمام لتعزيز الاسترخاء.

الفوائد العلمية للعصفر في تحسين النوم

تشير الأبحاث إلى أن استهلاك العصفر يساعد في تقليل مستويات هرمون الكورتيزول، المعروف بهرمون التوتر مما يساهم في تهدئة الجهاز العصبي، كما أن العصفر يزيد من مستويات هرمون الميلاتونين، الذي يلعب دورا في تنظيم دورة النوم والاستيقاظ مما يعزز القدرة على النوم بشكل أفضل ويدعم صحة الجهاز العصبي المركزي، مما ينعكس بشكل إيجابي على جودة النوم.

موانع الاستخدام والاحتياطات