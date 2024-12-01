انت الأن تتابع خبر "عشبة يجهلها الكثيرون"..تناولها لمدة 3 أيام بهذه الطريقة وانظر إلى الفرق بنفسك!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في عالم الأعشاب يبرز ورق الغار أنه من أكثر التوابل المتواجدة في أي منزل حيث يتم استخدامها لإعطاء نكهة ورائحة جميلة لمختلف الأطباق، كما يلعب ورق الغار دور كبير في التخلص من الوزن الزائد، والآن سوف نعرض لكم كيفية الإستفادة منه من خلال الأسطر القادمة.

وصفة ورق الغار للتخلص من الوزن الزائد

لكي تحصلي على جسم نحيف ورشيق بكل سهولة وبدون اتباع أنظمة غذائية قاسية، اتبعي الخطوات التالية:

المكونات:

كوبين من الماء.

كمية مناسبة من ورق الغار.

طريقة التحضير والاستخدام:

أحضري وعاء وضعي به كمية من الماء، ثم قومي بوضع كمية من ورق الغار في هذا الماء.

ثم اتركيه على النار حوالي ربع ساعة.

ثم ضعي هذا المشروب فى كوب وقومي بتحليته بكمية بسيطة من العسل.

تناولي من هذا المشروب كوب في الصباح والمساء، لكي تحصلي على نتيجة ممتازة وبذلك يتم حرق الدهون الزائدة بكل سهولة.

فوائد ورق الغار

عشبة ورق الغار لها فوائد عديدة، ومنها الآتي: