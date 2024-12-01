انت الأن تتابع خبر "ولا تخطر على بال الجن نفسه"… وصفة طبيعية من مكونات منزلية…بشرتك هتنور زي الممثلين…تعرف عليها!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بالطبع الحصول على بشرة صافية خالية من التصبغات والاسمرار يعتبر من اهم الأمور التي تهتم بها السيدات، لذلك يتم الحرص على تجربة العديد من الوصفات المختلفة، حرصنا من خلال موقعنا بوابة الزهراء التعرف على وصفة رائعة من الفازلين والقرنفل تساعد في التفتيح من خلال هذا المقال بشكل تفصيلي.

مقادير عمل خلطة الفازلين و القرنفل للبشرة

هناك مجموعة من المكونات التي يجب أن تكوني بتجهيزها من أجل الحصول على وصفة الفازلين والقرنفل للتفتيح و التخلص من تصبغات البشرة المكونات عبارة عن:

معلقتين من الفازلين كبيرتين.

معلقة كبيرة من القرنفل المطحون.

ملعقة كبيرة من زيت اللوز.

معلقة واحدة من النشا معلقة من عصير الليمون.

خطوات عمل خلطة القرنفل والفازلين للبشرة

حتى تحصلين على بشرة بدون مشاكل عليك الحرص على استخدام هذه الوصفة، وعن طريقة عمل الوصفة فهي تتمثل فيما يلي: