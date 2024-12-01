انت الأن تتابع خبر ياريتني عرفتها من زماان .. عشبة جبارة أقوى من إبر الإنسولين تخفض السكر التراكمي..تتخلص منه في لمح البصر؟! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - الجينسنغ هو نبات يتميز بجذر فاتح اللون وساق طويل نسبياً، وأوراق خضراء بيضاوية الشكل ينتمي الجينسنغ إلى جنس البانكس وعائلة الأرالية ويشمل 11 نوعًا مختلفًا من هذا النبات.
يتمتع الجينسنغ بفوائد صحية عديدة
- حيث يسهم بشكل مباشر في خفض مستويات الدهون الثلاثية والكوليسترول الكلي في الدم كما يظهر تأثير إيجابي على البروتينات الدهنية، التي تنخفض بشكل ملحوظ بعد استخدام الجينسنغ يعود هذا التأثير إلى الألياف القابلة للذوبان الموجودة في الجينسنغ، التي ترتبط بجزيئات الكوليسترول في الجهاز الهضمي وتساعد في التخلص منها ولكن ما هي الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع الدهون الثلاثية في الدم، وكيف يمكن علاجها؟
عشبة جبلية تمتص السكر في الدم
- أوضح الباحثون أيضًا أن مستخلص الجينسنغ يمكن أن يساعد في معالجة ارتفاع ضغط الدم، مما يقلل من مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية علاوة على ذلك، يحتوي الجينسنغ على تركيز عالٍ من مضادات الأكسدة التي تعزز مناعة الجسم تشير الدراسات إلى أن هذه الخصائص المضادة للأكسدة يمكن أن تمنع إنتاج الخلايا السرطانية ونموها، حيث أظهرت الأبحاث أن الجينسنغ يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالسرطان بنسبة تصل إلى 16٪.
- مع ذلك، ينصح باستخدام الجينسنغ بحذر، حيث قد يؤدي تناوله بجرعات عالية لفترات طويلة إلى ظهور أعراض جانبية مثل الإسهال، الأرق، الصداع، زيادة سرعة ضربات القلب، وتقلبات في ضغط الدم لذلك، من الأفضل تجنب بعض الأطعمة التي قد تؤدي إلى الإسهال.
- تعتبر الدراسات التي أجريت على الجينسنغ مثيرة، حيث يعرف هذا النبات بخصائصه المضادة للسكري فقد ثبت أن الجينسنغ قادر على خفض مستويات السكر في الدم خلال نصف ساعة فقط من تناوله وبحسب دراسة نشرتها مجلة Journal of Medicinal Food، لوحظ انخفاض ملحوظ في مستويات الجلوكوز في الدم بعد 30 دقيقة من تناول الجينسنغ الأحمر الكوري من قبل مجموعة من الأشخاص الذين يعانون من اختلال مستوى الجلوكوز الصومي.
- كما أفادت وكالة سبوتنيك بأن هذه الدراسة تعد واحدة من العديد من الدراسات التي تؤكد أن الجينسنغ، سواء الآسيوي أو الأمريكي، يمكن أن يقلل من مستويات الجلوكوز في الدم لدى مرضى السكري من النوع الثاني.