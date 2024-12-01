ياريتني عرفتها من زماان .. عشبة جبارة أقوى من إبر الإنسولين تخفض السكر التراكمي..تتخلص منه في لمح البصر؟!

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رياض - احمد صلاح - الجينسنغ هو نبات يتميز بجذر فاتح اللون وساق طويل نسبياً، وأوراق خضراء بيضاوية الشكل ينتمي الجينسنغ إلى جنس البانكس وعائلة الأرالية ويشمل 11 نوعًا مختلفًا من هذا النبات.

يتمتع الجينسنغ بفوائد صحية عديدة

حيث يسهم بشكل مباشر في خفض مستويات الدهون الثلاثية والكوليسترول الكلي في الدم كما يظهر تأثير إيجابي على البروتينات الدهنية، التي تنخفض بشكل ملحوظ بعد استخدام الجينسنغ يعود هذا التأثير إلى الألياف القابلة للذوبان الموجودة في الجينسنغ، التي ترتبط بجزيئات الكوليسترول في الجهاز الهضمي وتساعد في التخلص منها ولكن ما هي الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع الدهون الثلاثية في الدم، وكيف يمكن علاجها؟

عشبة جبلية تمتص السكر في الدم