انت الأن تتابع خبر "مفاجاة من العيار الثقيل"... أقوي وصفة هتخلصك من شيب الشعر للابد وبسهولة وبدون كيماويات جربيها وهتنبهرى من اول مرة؟! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يظهر الشيب عادة نتيجة للتقدم في السن، وهو ناتج عن فقدان بصيلات الشعر الخلايا الصبغية المسؤولة عن إعطاء اللون للشعر وفي بعض الحالات، قد يظهر الشيب في وقت مبكر لدى بعض الأشخاص والشباب، ويرتبط ذلك عادة بالعوامل الوراثية أو نقص الفيتامينات والمعادن للتخلص من الشيب، من الضروري أولاً تحديد السبب الرئيسي لظهوره لذلك، يطرح العديد من الأشخاص السؤال هل يمكن علاج الشيب بشكل نهائي؟ سنجيب على هذا السؤال في السطور التالية، حيث سنتناول طرق علاج الشيب وكيفية التخلص منه، تابعونا.

هل يمكن علاج الشيب نهائيًا؟

علميًا، لا يمكن علاج الشيب بشكل نهائي، خاصة إذا كان في مرحلته المبكرة فعند تحول الشعر إلى اللون الرمادي، يصبح من الصعب استعادة لونه الأصلي ومع ذلك، يمكن الحفاظ على اللون المتبقي من الشعر وتأخير ظهور الشيب المبكر من خلال اتباع بعض الخطوات والعناية المناسبة.

طرق علاج الشيب المبكر

للتعامل مع الشيب المبكر، يجب اتباع بعض الإجراءات التي تساعد في تأخير ظهوره، ومنها:

تناول الفيتامينات والمعادن

نقص بعض الفيتامينات والمعادن يمكن أن يؤدي إلى ظهور الشيب المبكر، لذلك من المهم الحرص على تناول هذه العناصر الغذائية تحت إشراف طبي الفيتامينات والمعادن التي تساعد في الحفاظ على لون الشعر الطبيعي

تشمل:

الحديد: يتواجد في اللحوم والخضروات الورقية والعدس.

الكالسيوم: موجود في الحليب ومشتقاته، الأسماك، والحبوب.

الزنك: يساهم في صحة الشعر، ويوجد في الحبوب الكاملة، اللحوم الحمراء، والفاصوليا.

النحاس: يمكن الحصول عليه من الكبدة البقري، الفول السوداني، واللوز.

حمض الفوليك: يوجد في الفاصوليا، الحمضيات، والخضروات الورقية.

فيتامين ب 12: نقصه يعد من الأسباب الرئيسية لظهور الشيب المبكر، ويوجد بكثرة في اللحوم الحمراء.

فيتامين د: نقصه يساهم في ظهور الشيب المبكر، ويمكن الحصول عليه من الأسماك الدهنية، الحليب، والبيض.

مغنيسيوم، سيلينيوم، وبيوتين: أكدت الدراسات فائدتها في تأخير الشيب المبكر.

الإقلاع عن التدخين

ثبت أن التدخين يؤثر سلبًا على الجسم والشعر، ويساهم في ظهور الشيب المبكر لذلك، يعد الإقلاع عن التدخين خطوة أساسية لتحسين صحة الشعر ومنع الشيب.

التقليل من التوتر