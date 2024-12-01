"ماذا يحدث لجسمك إذا تناولته يوميا؟.. فوائد شرب الكمون قبل النوم(جربه ومش هتبطله)

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رياض - احمد صلاح - فوائد الكمون لا تتوقف عند علاج الإمساك والإسهال والتخسيس، إذ تمتد فوائده لتحسين البشرة، يستخدم زيت الكمون أو الكريمات التي تحتوي على مستخلص الكمون مع بذور الشمر تساعد في تحسين مرونة البشرة، وتقوية عضلات الثدي، ورغم الفوائد العديدة للكمون، شدد على ضرورة الاعتدال في تناوله، إذ يموكن أن يؤدي غلى أضرار جسيمة بالمعدة، فالاستخدام المفرط يسبب ثقب في جدار المعدة، لذا يبحث الكثيرين على محرك جوجل العالمى حول فوائد شرب الكمون قبل النوم وهذا ما سنعرضه لكم من خلال هذه الاسطر التالية فتابعونا.

فوائد شرب الكمون قبل النوم

للأطباء رأى واضح فى فوائد شرب الكمون قبل النوم وهذا ما سنوضحه لكم من خلال هذه الاسطر التالية، خاصةً عند الأطفال، ونوضح ايضا لكم تأثيراته الايجابية وما قد ينتدج عن فر ط استخدامه من أضرار، وفقًا للدكتور مجدي نزيه استشاري التغذية.

حرق الدهون

فى إطار الحديث عن فوائد شرب الكمون قبل النوم فاننا سنوضح لكم أهميته فى حرق الدهون فقد قال الدكتور مجدي نزيه، استشاري التغذية، إن شرب الكمون المغلي على الريق، يساعد في تحفيز حرق الدهون ودعم أهداف فقدان الوزن، خاصة عند تناوله بانتظام، مشيرًا إلى أن الكمون يمتلك قدرة فعالة على زيادة حرق الدهون، وخاصة الدهون المتراكمة في منطقة البطن، لافتًا إلى أنه يمكن تظهر نتائجه خلال فترات قصيرة.

علاج الإمساك

استكمالا للحديث عن فوائد شرب الكمون قبل النوم فاننا سنوضح لكم الان فوائده فى علاج الامساك و قد أشار “نزيه”، إلى وصفة الكمون والليمون الدافئ على الريق معتبرها وسيلة فعالة لتحريك الجهاز الهضمي ومنع الإمساك، ناصحًا بتناول القليل من الكمون مع عصير الليمون بالماء في الصباح، لمساهمته في تنظيم حركة الأمعاء بطريقة طبيعية وآمنة.

فوائد شرب الكمون المغلي على الريق