"كنز بالمنزل للحماية من الحبوب والبقع و أثار الشمس) وصفة طبيعية للبشرة المختلطة

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رياض - احمد صلاح - وصفة طبيعية للبشرة المختلطة،هذا ما يبحث عنه كثيرا بنات حواء لذا سنعرض لكم كمن خلال هذه الاسطر التالية أفضل الماسكات والوصفات لتعتنين ببشرتك حيث أن البشرة المختلطة تتطلب اختيارها مع الخبراء المختصين، والحذر من استخدامها بالطريقة العشوائية أو الإنسياق وراء تجارب الآخرين في المجمل العام، والسبب وراء التشديد على توخي الحذر عند استخدام ماسكات للعناية بالبشرة المختلطة، هو وصفها بأنها ” البشرة التي تجمع كل العيوب”.

وصفة طبيعية للبشرة المختلطة

وصفة طبيعية للبشرة المختلطة فى هذه السياق يجب علينا أن نشير إلى ضرورة اختيار ماسكات للعناية بالبشرة المختلطة، تحمل بين مكوناتها المركبات الآمنة والفعالة للعناية بالبشرة المختلفة بالشكل الصحي والآمن.

لذا سنستغل أيام الشتاء في تشجيع صاحبات البشرة المختلطة على العناية بها وتعزيز جمالها من خلال تطبيق ماسكات آمنة وغير مكلفة.

ماسكات للعناية بالبشرة المختلطة

فى سياق متصل للحديث عن وصفة طبيعية للبشرة المختلطة فاننا سنوضح لكم الان ماسكات للعناية بالبشرة المختلطة فقد أوضحت أخصائية البشرة مريم، أن البشرة المختلطة تعتبر من أكثر الأنواع التي يظهر بها العديد من الأمراض، وتؤثر سلبا في مظهرها ونقائها وجمالها، كونها خليط بين المناطق الزيتية والجافة على أجزاء مختلطة من الوجه، حيث تنتشرالخلايا الدهنية في الجبين والأنف والذقن، وتكون جافة عند الخدين، ما يجعلها حساسة وتحتاج إلى عناية فائقة وتنظيف بشكل دائم، وترطيب بمواد طبيعية، بالإضافة إلى تغيير السلوكيات اليومية التي يمكن أن تكون سببا مباشرا في تفاقم مشاكلها بصفة عامة.

وفي هذا السياق سنختار أفضل ماسكات للعناية بالبشرة المختلطة، لحث صاحباتها على تطبيقها والاستفادة منها على النحو االتالي:

ماسك الحليب واللوز

ماسك القهوة والعسل

ماسك العسل والزبادي

ماسك اللبن الرائب وماء الورد

ماسك الحليب واللوز لتفتيح البشرة المختلطة

فى ظل الحديث عن وصفة طبيعية للبشرة المختلطة فاننا سنوضح لكم الان ماسك الحليب واللوز لتفتيح البشرة المختلطة

اخلطي ملعقة صغيرة من مطحون اللوز مع القليل من الحليب حتى التجانس.

اتركي الماسك لدة 30 دقيقة قبل الاستخدام في الثلاجة.

وزعي ماسك الحليب واللوز على بشرتك المختلطة لمدة 15 دقيقة.

اغسلي بشرتك المختلطة بالماء البارد.

مرري مكعبات ماء الورد الثلجية.

كرري ماسك الحليب واللوز مرتين في الأسبوع، كي يساهم في تحسين صحة بشرتك المختلطة

ماسك القهوة والعسل لمحاربة التجاعيد وشد البشرة المختلطة